Super Lig turca, pronostici ultima giornata: le partite di martedì 6 giugno

Super Lig turca, l’ultima giornata del massimo campionato è stata spalmata su più giorni: notizie e pronostici.

L’ultima giornata della Super Lig turca è in sostanza un turno infrasettimanale spalmato su due giorni. I più importanti verdetti sono ormai stati emessi: il Galatasaray è tornato campione già da una settimana, mentre Fenerbahçe e Besiktas, rispettivamente secondo e terzo in classifica, hanno strappato la qualificazione alla coppe.

Soltanto quinta, al momento, l’altra squadra di Istanbul, il Basaksehir, che ora punta tutto sulla vittoria della coppa nazionale, in programma domenica prossima contro il Fenerbahçe. Gli uomini allenati dall’ex centrocampista dell’Inter Emre, quest’anno avversari della Fiorentina nella fase a gironi della Conference League, non hanno mai lottato per le prime posizioni. L’Europa ha tolto diverse energie e in campionato, oltre alle 17 vittorie, sono arrivate pure dieci sconfitte. Sollevare la coppa però darebbe un tocco di colore ad una stagione altrimenti avara di soddisfazioni. Basaksehir che nell’ultimo turno proverà a difendere il quinto posto dal Trabzonspor. Il club di Trebisonda non è riuscito a replicare lo splendido torneo dello scorso anno, quando a sorpresa si laureò campione di Turchia a distanza di quasi 40 anni dall’ultimo trionfo. È in ogni caso un finale in crescendo per la formazione bordeaux-celeste, che ha vinto quattro delle ultime cinque partite.

Dovrebbe evitare la sconfitta anche contro il Basaksehir in una gara da almeno un gol per parte. Sono potenzialmente due match movimentati anche quelli tra Sivasspor e Kayserispor e Karagumruk e Kasimpasa, quattro squadre che non lottano più per nessun obiettivo. Il Sivasspor, ormai salvo, sembra determinato a chiudere in bellezza. E dovrebbe prevalere su una squadra già in vacanza e che non vince da quasi due mesi.

Super Lig turca: possibili vincenti

Sivasspor (in Sivasspor-Kayserispor ore 16:00)

Trabzonspor o pareggio (in Basaksehir-Trabzonspor ore 19:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Karagumruk-Kasimpasa ore 16:00

Basaksehir-Trabzonspor ore 19:00

Super Lig turca: le partite da almeno tre gol complessivi

Sivasspor-Kayserispor ore 16:00

Karagumruk-Kasimpasa ore 19:00