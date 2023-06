Milinkovic Savic alla Juventus, bookmaker scatenati: c’è la quota

Milinkovic Savic alla Juventus, l’operazione che potrebbe portare il serbo in bianconero è in una fase assai calda. E i bookmaker danno anche la quota

Sembra ormai ad un passo l’addio di Milinkovic Savic alla Lazio. Arrivato ad un anno dalla scadenza del contratto il giocatore non ha trovato un accordo per il rinnovo. O forse non lo ha voluto trovare, e quindi un saluto adesso appare certo.

La Juventus, per molto tempo, lo ha cercato: ma mai la società bianconera è riuscita a prenderlo perché con Lotito o fai vedere il grano, quello vero, oppure nemmeno a tavolino vale la pena sedersi perché la risposta negativa è cosa certa. Ma le dinamiche del mercato cambiano in maniera rapida. E le cose sono cambiate, visto che parliamo di un giocatore che sembrerebbe anche lui aver deciso di cambiare aria. Inoltre, secondo Alfredo Pedullà, la Juve ha da tempo trovato un accordo con il giocatore per ingaggio e durata del contratto, quindi quello che manca è solo l’accordo con la Lazio sulla valutazione del giocatore. Insomma, si è entrati in quella fase caldissima della trattativa e anche i quotisti di Sisal dicono la loro. Ecco quello che svelano.

Milinkovic Savic alla Juventus, ecco la quota

Una sua permanenza alla Lazio in questo momento è data a 2,50 volte la posta. Parliamoci chiaro, è una quota altissima per quello che è il contratto del giocatore e soprattutto per quelle che di solito sono queste quote. E c’è la Juventus, come detto, che è la squadra favorita, quella che potrebbe prendere il giocatore: un suo passaggio in bianconero da qui alla chiusura delle operazione è dato a 4,50 volte la posta.

Ma in Italia non c’è solo la squadra che dovrebbe essere allenata ancora da Allegri a pensare al giocatore: c’è pure il Napoli campione d’Italia anche se è dietro nelle gerarchie: in questo caso si gioca a 6 volte la posta. Mentre ancora più dietro c’è l’Inter, con Inzaghi che lo ha allenato e che lo conosce bene e che lo vedrebbe bene nel suo centrocampo. Attardati però i nerazzurri, sono a 7,50. Insomma, Milinkovic è destinato alla Juventus a quanto pare. Un colpaccio per i bianconeri.