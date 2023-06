Benzema e Kanté uguali e diversi: ricoperti di soldi dall’Al-Ittihad

Benzema e Kanté uguale e diversi: i due francesi hanno uno stile di vita differente ma, alla fine, sono sempre i soldi che decidono il proprio futuro

Dopo 14 anni, ricchi di trofei, con un pallone d’oro nel mezzo, Karim Benzema ha lasciato il Real Madrid per andare in Arabia Saudita, all’Al Ittihad, la squadra che gli ha offerte un biennale a 200milioni di euro totali. Insomma, un colpaccio di fine carriera per il centravanti francese, che ha deciso di cambiare vita.

E chi non lo avrebbe fatto davanti a tutti quei soldi? Sfidiamo chiunque a dire una cosa diversa. Anche perché Benzema, nel corso della sua carriera, quei soldi che ha guadagnato li ha sfruttati a dovere, comprando macchine bellissime e non risparmiano su nulla. Ed è anche giusto così, a nostro modesto parere. A differenza forse di quello che fatto sempre Kanté: ora, non stiamo qui a giudicare il comportamento del centrocampista del Chelsea, che ha deciso di vivere senza cambiare nulla, ma nel momento in cui anche lui ha “assaporato” i soldi Arabi ha deciso di andarci.

Benzema e Kanté, quando i soldi fanno la differenza

Cento milioni di euro all’anno per due anni, stesso stipendio del collega anche per Kanté, e stessa squadra anche per l’ex Chelsea, che va all’Al Ittihad nella squadra che ha vinto il campionato contro Cristiano Ronaldo. I soldi quindi, quelli che fanno girare il Mondo, e che convincono i migliori a prendere delle decisioni che molto spesso, sotto il profilo professionale, non sembrano quelle più adeguate.

Però, però, c’è sempre quel però: quei soldi alla fine fanno vivere assai tranquilli e regalano serenità anche per i prossimi anni, non solo a chi li va a prendere ma anche alle generazioni future. Insomma, alla fine tutto il Mondo è Paese, e tutti prendono la stessa decisione. Anche Kanté, quello che come vedere nella foto in alto utilizza la mini. Ma chissà ancora per quanto tempo…