Formula 1, vento di passioni | Non solo Leclerc: Shakira “tifa” Mercedes

Formula 1, sarà un’estate all’insegna della passione per Leclerc ed Hamilton: un altro indizio confermerebbe la teoria dei media.

Nei giorni scorsi era stata la nuova – ma ancora solo presunta, benché le prove abbondino – relazione di Charles Leclerc a tenere banco nel mondo nel gossip. Il pilota della Ferrari si starebbe frequentando con Alexandra Saint-Mleux, studentessa d’arte e astro nascente di TikTok.

Ignoravamo ancora, però, che dietro le quinte della Formula 1 un altro amore stava nascendo. Una relazione destinata ad essere ancor più chiacchierata di quella nata tra il monegasco e la bella appassionata d’arte, non fosse altro per la popolarità della donna coinvolta, che non ha di certo bisogno di presentazioni. A finire sotto la lente di radio paddock è stato, stavolta, Lewis Hamilton. Così come nei giorni scorsi era stata notata la presenza di Alexandra nel box di Leclerc, non ci è voluto molto perché qualcuno si accorgesse che in quello del pilota britannico c’era una certa celebrity di fama mondiale.

Non è che somigliasse in maniera impressionante a Shakira. Quella era proprio Shakira. La stessa Shakira che nei mesi scorsi ha sollevato un polverone con la schiettissima canzone indirizzata al suo ex, Gerard Piqué. Quella attraverso la quale aveva dato del Casio alla nuova fidanzata di lui per paragonare se stessa, invece, ad un Rolex a cinque stelle, nel caso abbiate dimenticato il contenuto di quel brano.

Formula 1, paddock in love: che succede tra Hamilton e Shakira?

Fatto sta che, stoccate a parte, la cantautrice colombiana era al GP di Barcellona e che se ne stava, felice e trionfante, nel box di Hamilton. Si è goduta la corsa – il sette volte campione del mondo è arrivato secondo, ndr – ed ecco che all’improvviso si è tornati a parlare di lei e della sua vita privata.

La sua presenza a Montmeló non è, in ogni caso, il solo indizio a disposizione dell’ “accusa”. La cantautrice di Barranquilla era già stata presente al GP di Miami. E proprio al largo delle coste della Florida era stata paparazzata insieme al pilota a bordo di un sontuoso yacht. Si erano goduti il sole, poi erano andati a cena da Cipriani. Infine, chissà. Come si sia conclusa quella serata lo sanno solo loro, per quanto lo si possa intuire.

Hamilton aveva detto, qualche tempo fa, di volersi trovare “una latina”. E pare proprio che sia riuscito nel suo intento. Manca la conferma ufficiale, ovviamente, ma per il popolo dei social Shakira e Lewis sono già una coppia. Perché resistere ad un Rolex, d’altra parte, non è mica tanto semplice.