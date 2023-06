Tennis, li ha conquistati in punta di piedi: quanti cuori per Brianna

Tennis, gli utenti di Instagram e TikTok sono letteralmente pazzi di lei: li ha stregati con la sua grazia e la sua bellezza.

I lunghi capelli biondi, il fisico perfetto, la grazia, l’eleganza e la bellezza. L’elenco di doti sarebbe ancora lungo, ma non avrebbe molto senso andare avanti. Tutto quello che è e che la caratterizza è racchiuso lì su Instagram, nelle foto e nei contenuti con i quali delizia ogni giorno i suoi oltre 26mila follower.

Siete curiosi di scoprire chi sia la splendida ragazza della quale abbiamo deciso di parlarvi oggi? Bene, eccovi accontentati: il suo nome è Brianna Guagliardo e, benché sia meno nota di altre sue “colleghe”, è una wag del tennis. Il suo fidanzato è Luciano Darderi, atleta ital-argentino classe 2002. Nell’agosto dello scorso anno aveva raggiunto la 104esima posizione nel ranking Atp, ma è più attivo nei circuiti minori. Gioca sia in singolare che nella categoria del doppio, specialità in cui ha vinto 4 titoli Challenger. Anche la sua dolce metà ha un talento naturale, ma non per il tennis.

Brianna è una ballerina ed è per questo motivo che il suo profilo Instagram è ricco di contenuti a tema danza. Volteggia come una libellula e, ogni volta che s’innalza sulle sue punte, il cuore dei suoi follower fa una capriola. Affascinante com’è, d’altra parte, non potrebbe essere altrimenti. Lei sì che è una di quelle bellezze che ti restano dentro e che non ti levi più dalla testa.

Tennis, curve e grazia a volontà: lady Darderi incanta il web

La Guagliardo ha due anni in meno del suo fidanzato e non è nata in Argentina come lui, ma a West Palm Beach, in Florida. Negli anni ha vinto svariati concorsi di danza classica ed è per questo che oggi è una ballerina di fama internazionale.

Su Instagram ha un seguito notevole, ma è su TikTok che la bella Brianna spacca. Lì di follower ne ha 265mila, a riprova del fatto che piacciono molto i video da “ventriloqua” con i quali ha deciso di proporsi sulla nota piattaforma social. Sono apprezzati in egual misura, comunque, i contenuti che condivide su Instagram, meno divertenti forse, ma di certo irresistibili.

A lady Darderi piace molto giocare con l’obiettivo, tant’è che il suo profilo è ricco di scatti in bikini o con indosso outfit supersexy. Una donna multitasking, dunque, che oltre ad avere un grandissimo talento ha anche imparato ad esprimere la sua femminilità e sensualità e a sfruttare l’immenso potere dei social network.