Tennis, curve in grande spolvero a Montecarlo: social su di giri

Tennis, la wag fa sfoggio delle sue curve e del suo meraviglioso sorriso sulla spiaggia del Larvotto: fan abbagliati dalla sua bellezza.

Non ci vuole molto a capire perché tra tante lui abbia scelto lei. E non si tratta solo delle sue curve pazzesche, che sono di certo un’attrazione irresistibile agli occhi di chiunque abbia la fortuna di imbattersi in questa dea. Il suo sorriso è l’arma più fatale tra le tante che Madre Natura le ha dato in dono.

Non ci stupisce affatto, perciò, che Jannik Sinner si sia follemente innamorato di lei. Maria Braccini è una ragazza dalla bellezza indiscutibile, assolutamente oggettiva. Ha un corpo da paura e quello è evidente, ma il suo viso non è certo da meno. Le fossette che compaiono sul volto ogni volta che sorride devono aver steso in men che non si dica il tennista altoatesino, che si è sempre affannato a proteggere questa storia d’amore e ad evitare che i dettagli diventassero di dominio pubblico. Si pensi al fatto che la sua fidanzata non siede mai nel suo box, quando gioca, e che è assai raro che i due appaiano insieme sulle piattaforme social. L’ultima volta che hanno postato uno scatto di coppia risale a quando l’atleta, per stupire la sua dolce metà, condivise su Instagram una dolcissima fotografia.

Per il resto, la dolce Maria se ne sta in disparte, ben lieta che la sua relazione con il numero 1 d’Italia non venga analizzata al microscopio ogni giorno, come spesso accade quando si sta con un personaggio di dominio pubblico. Solo di tanto in tanto ricompare sui social, ma senza mai alcun riferimento diretto al suo fidanzato o alla love story che va avanti – fatta eccezione per una piccola battuta d’arresto – da ormai un paio d’anni.

Tennis, Montecarlo in love: che bella Maria Braccini

Il fatto che la Braccini non si veda in tribuna non vuol dire, in ogni caso, che non sostenga Sinner nella sua carriera nel mondo del tennis. Tutt’altro.

Da alcuni dei contenuti condivisi su Instagram si evince chiaramente che la ragazza lo segue, in linea di massima, un po’ dappertutto, o quasi. Solo che evita di farsi vedere, così che non si parli troppo né di lei e né, tanto meno, di loro, essendo Jannik un tipo piuttosto riservato.

I due piccioncini dovrebbero essere insieme anche adesso. Lui sta preparando la stagione sull’erba: ha ricevuto una wild card e parteciperà al torneo di ‘s-Hertogenbosch, motivo per il quale si starà allenando intensamente in vista del primo appuntamento di questa nuova parentesi. E pare proprio che Maria sia con lui a Montecarlo, considerando che nella foto comparsa qualche ora fa sul suo profilo si trova sulla spiaggia del Larvotto. Uno scatto tutto sommato semplice, ma che ha comunque fatto vibrare i cuori dei suoi follower. Sarà per quelle fossette, forse, o per quel vitino da vespa, ma sta di fatto che la sua bellezza ha folgorato tutti ancora una volta.