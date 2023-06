Super Lig turca, pronostici ultima giornata: le partite di mercoledì 7 giugno

Super Lig turca, in programma oggi le ultime quattro partite. C’è ancora un verdetto da sancire: notizie e pronostici.

Si conclude oggi la Super Lig turca 2022-23. Le quattro partite in programma scrivono la parola fine su un campionato fortemente condizionato dal catastrofico terremoto che ha colpito una vasta area della Turchia lo scorso inverno e che ha costretto due squadre, Gaziantep e Hatayspor, a ritirarsi anzitempo dal torneo. Di conseguenza, il calendario si è accorciato e molti match sono terminati 3-0 a tavolino.

Ma veniamo ai verdetti. Il Galatasaray di Zaniolo si è laureato campione di Turchia una settimana fa: la matematica è arrivata lo scorso 30 maggio grazie al rotondo successo contro l’Ankaragucu e la squadra ha suggellato il trionfo – si tratta del primo titolo dopo 4 anni di digiuno – domenica nel derby, vinto 2-0, contro il Fenerbahçe, ormai proiettato alla finale della coppa nazionale, in programma nel fine settimana contro il Basaksehir. Non rimane, dunque, che decidere quale sarà la squadra che farà compagnia al già retrocesso Umraniyespor, che oggi sarà di scena sul campo dell’Istanbulspor, a cui basterebbe una vittoria per garantirsi la permanenza in Super Lig. Gli uomini di Fatih Tekke sono infatti padroni del proprio destino, grazie al punto di vantaggio nei confronti della diretta concorrente, il Giresunspor, impegnato contemporaneamente contro l‘Antalyaspor.

Istanbulspor a un passo dalla salvezza

Nel caso in cui Istanbulspor e Giresunspor dovessero arrivare a pari punti, la discriminante che entra in gioco è quella degli scontri diretti, che però sono in perfetta parità.

Ed ecco allora che potrebbe essere decisiva la differenza reti: al momento, tuttavia, entrambe sono a -20. Se l’equilibrio dovesse permanere anche dopo gli ultimi novanta minuti si guarderebbero i gol segnati. E, per ora, l’Istanbulspor è in leggero vantaggio: 43 contro 40. Ad ogni modo, appare davvero improbabile una “non vittoria” da parte della formazione giallonera, che affronta una squadra già rassegnata da tempo alla retrocessione e che ha vinto solo una volta nelle ultime 8 partite. Dovrebbe spuntarla anche il Giresunspor, visto che l’Antalyaspor ha la salvezza in tasca dopo la vittoria a tavolino nell’ultimo turno. Nelle altre due partite in programma oggi è attesa la vittoria del Besiktas: i bianconeri, terzi in classifica, avranno verosimilmente la meglio sul Konyaspor. Eviterà la sconfitta anche l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella, che si appresta a concludere la stagione in casa dell’Ankaragucu, altra squadra senza obiettivi.

Super Lig turca: possibili vincenti

Adana Demirspor o pareggio (in Ankaragucu-Adana Demirspor ore 19:00)

Besiktas (in Besiktas-Konyaspor ore 19:00)

Giresunspor (in Giresunspor-Antalyaspor ore 19:00)

Istanbulspor (in Istanbulspor-Umraniyespor ore 19:00)

La partita da almeno un gol per squadra

Giresunspor-Antalyaspor ore 19:00

Super Lig turca: le partite da almeno tre gol complessivi

Ankaragucu-Adana Demirspor ore 19:00

Giresunspor-Antalyaspor ore 19:00