Tennis, le onde e poi l'”abisso”: c’è da perdere la testa

Tennis, l’affascinante giocatrice è ormai una reginetta dei social irresistibile: davanti ai suoi scatti c’è solo da perdere la testa.

Nel corso della sua promettente carriera la giovane atleta ha già portato a casa i primi traguardi facendosi notare dai tifosi. Ma oltre alle sue notevoli doti, a questi ultimi non è sfuggito un “particolare”, ossia la sua bellezza e il suo fascino irresistibile, che l’hanno resa un vera reginetta dei social. Recentemente è apparsa su Instagram in una storia che ha steso i followers: ad attirare tutte le attenzioni ci ha pensato un dettaglio ben preciso.

Nata in Francia nel 2002, la tennista si sta facendo strada nel settore dimostrando di avere un grandissimo talento. Lola Marandel è un promessa per il suo Paese e, nei prossimi anni, la vedremo sicuramente raggiungere risultati importanti. Per il momento può già vantare le sue prime vittorie e l’ingresso nel circuito professionistico, nonostante sia stata costretta a rimandare il suo esordio per via di un infortunio.

L’atleta, infatti, si è rotta i legamenti crociati del ginocchio e per diverso tempo si è dovuta tenere lontana dalle competizioni. Tuttavia il peggio è passato e ora è tornata in campo più determinata che mai. Nelle scorse settimane ha lasciato la Francia per volare in Tunisia, dove ha preso parte ai tornei ITF senza però riuscire a raggiungere la finale, e al momento per la bella Lola sembrerebbe proprio arrivato il momento di concedersi un po’ di relax.

Tennis, l’ultima storia di Lola Marandel ha steso tutti

Lo sport e, in particolare, il tennis non sono le uniche passioni della giocatrice. È un’amante dei social con un grandissimo seguito online. Tra TikTok ed Instagram, ogni giorno interagisce con migliaia e migliaia di followers affezionati. Giovane, affascinante e sicura di sé, Lola ha fatto breccia nel cuore di tantissimi utenti rimasti totalmente stregati dal suo fascino.

Come affermato in precedenza, in questi giorni si è concessa una vacanza all’insegna del relax. Lei stessa, nelle sue storie, sta tenendo aggiornati i fan con video e foto dei momenti più salienti. Dopo essere stata a Saint-Tropez, è arrivata la volta di Cannes. E tra i vari scatti apparsi sul suo profilo, quello che vi proponiamo ha lasciato tutti a bocca aperta.

Si tratta di un selfie in cui è possibile vedere la meravigliosa atleta in primo piano. Il suo bellissimo volto è incorniciato dai suoi capelli mossi, mentre guarda nell’obiettivo con il suo sguardo magnetico. I followers non hanno potuto fare a meno di soffermarsi su un dettaglio in particolare: stiamo parlando della generosa scollatura del suo vestito, che mette in risalto le sue bellissime curve e la sua silhouette.