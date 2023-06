Formazioni ufficiali Udinese-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma alla Dacia Arena.

Tutto pronto alla “Dacia Arena” per il fischio d’inizio di Udinese-Juventus, posticipo della trentottesima ed ultima giornata di Serie A. I bianconeri proveranno a giocarsi le residue chances di strappare per il rotto della cuffia una qualificazione in Europa League che, al netto della penalizzazione, sembra ormai compromessa. Per farlo, però, Milik e compagni dovranno per forza di cose espugnare il fortino di un’Udinese che davanti al proprio pubblico ha spesso fornito prestazioni importanti sotto tutti i punti di vista. Ecco le scelte dei due allenatori:

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri, Abankwah, Perez, Guessand; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin; Beto.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik.

Udinese-Juventus, il pronostico marcatori

Potrebbe essere la sua ultima apparizione con la maglia della Juventus, o forse no. Se fino a poco tempo il futuro di Milik alla Juve sembrava essere già scritto, negli ultimi mesi qualcosa è cambiato e il riscatto dell’attaccante polacco dal Marsiglia è tornato ad essere un tema di discussione. Ad ogni modo l’ex bomber del Napoli ha tutta l’intenzione di chiudere il campionato così come l’ha iniziato, segnando: la sensazione è che nella serata di Udine si possano materializzare le condizioni giuste per il ritorno al gol di Milik.

Udinese-Juventus, probabili ammoniti e tiratori

Se c’è un reparto nel quale la Juventus ha fatto fatica a trovare quella continuità di rendimento che ci si sarebbe aspettati da un club in lotta per i piani nobili della classifica, sono le corsie esterne. Al contrario dell’Udinese, che invece spesso ha fatto della propulsione esterne il proprio punto di forza: Udogie potrebbe insomma scoccare senza troppe difficoltà almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Sul fronte tiratori, però, piacciono anche altre opzioni: in quota le candidature di Rabiot e Kostic, passando per Samardzic fino ad arrivare a Pereyra. Walace ed Alex Sandro, invece, potrebbero finire sulla lista degli ammoniti del direttore di gara: faticando a tenere l’uno contro uno avversario, dovrebbero incappare almeno in un’ammonizione ciascuno.