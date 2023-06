Udinese-Juventus 0-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Udinese-Juventus, il video con gli highlights e le azioni salienti del big match di domenica 3 giugno Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

La Juventus affronta l’ultima di campionato al Dacia Arena contro l’Udinese, per poter ottenere un piazzamento in Europa League: la squadra di Allegri è attualmente settima, cioè in zona Conference League, ma vogliono provare a superare la Roma o l’Atalanta in classifica per un pass per l’Europa League.

Allegri promuove Bonucci al centro della difesa, affiancato da Danilo e Gatti, che vince il ballottaggio con Alex Sandro. Fuori Bremer e fuori anche Dusan Vlahovic. La squadra di Sottil parte con una formazione molto diversa da quella solita. Si può dunque parlare di emergenza per l’Udinese che, fra infortuni e squalifiche, deve fare a meno di nove titolari.

In attacco Sottil si affida a Beto, lasciando in panchina Nestorovski, in difesa i friulani schierano Perez e i giovanissimi Guessand e Abankwah. Il diciannovenne irlandese ha esordito solo ad aprile, sostituendo Sandi Lovrić dalla panchina in una sconfitta in trasferta contro il Bologna.

Momenti clou della sfida

I primi minuti sono di studio per entrambe le squadre, poi la Juventus prende più campo e prova a pressare alto. La prima palla goal della partita arriva al 25′, con un punizione di Cuadrado: Silvestri chiude bene e devia in angolo. Al 31′, Bonucci colpisce la traversa di testa.

La partita si addormenta nel secondo tempo, poi al 68′, Locatelli serve bene Chiesa che riesce a segnare lo 0-1. Due minuti dopo Szczesny salva il risultato su Lovrics. Dopo la rete la Juve prende coraggio e va due volte vicina al raddoppio. Al 72′, Chiesa prova un cross e ne esce fuori un tiro deviato in corner. Un minuto dopo Di Maria crossa e Locatelli con il tacco cerca l’eurogoal ma Silvestri gli nega la gioia. Szczesny salva su Perez al minuto 83′.

Tabellino e pagelle di Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Guessand (80′, Beto), Perez, Abankwah (59′, Cocetta); Pereyra, Samardzic, Walace (47′, Arslan), Lovric, Udogie; Thauvin (80′, Vivaldo); Beto (80′, Nestorovski. All: Sottil

JUVENTUS (3-4-1-2) Szczesny; Gatti, Bonucci (94′, Rugani), Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic (46′, Iling); Miretti (62′, Di Maria); Milik (78′, Kean), Chiesa (79′, Paredes). All. Allegri

ARBITRO: Giuda (sezione di Torre Annunziata)

MARCATORI: 68′, Chiesa (J);

NOTE: Ammoniti: 39′, Gatti (J); 85′, Paredes (J) e Arslan (U); 89′, Nestorovski (U); Recupero: 2′, primo tempo; 4′, secondo tempo

Il migliore è Chiesa, per il goal e per la voglia che ci mette in tutta la partita: rispetto ai compagni di squadra è quello che ci mette più grinta (7,5). Lascia a desiderare la partita di Miretti (5,5). Nell’Udinese il migliore è Perez (6,5), il meno convincente è Abankwah (5). Meglio il giovane Guessand (6). Szczesny è decisivo almeno in tre occasioni (7). Cuadrado si dimostra propositivo e concentrato (6,5).

Moviola e gli highlights della gara

Non ci sono stati episodi da discutere in Udinese-Juventus. L’arbitro Guida è stato attento. Unico dubbio nei primi minuti. Silvestri sbaglia nel rilancio e regala la palla a Miretti: Abankwah lo recupera e gli toglie la palla e gli juventini chiedono il rigore. Per Guida è tutto regolare, ma l’azione è poco chiara. Sul finale fioccano le ammonizioni.

Ecco gli highlights della gara: