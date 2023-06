Tennis, la sicurezza prima di tutto ma al bikini non si rinuncia

Tennis, la sicurezza viene sempre prima di tutto, ma al bikini non si rinuncia mai: lo sa bene la protagonista di questo articolo.

Modella e attrice di origine rumena, con la sua incantevole bellezza ha fatto breccia nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La notorietà per lei è arrivata una volta trasferitasi a Milano, dove ha iniziato a sfilare riscuotendo un grandissimo successo. Il suo charme l’ha resa una vera e propria icona di sensualità e, recentemente, ha lasciato il web a bocca aperta con un video decisamente esplosivo.

Come resistere al suo fascino? Madalina Ghenea è una bellezza dai capelli mori, con lineamenti che potremmo definire perfetti ed un fisico scolpito tutto curve. Classe 1987, ha iniziato a lavorare come modella quando aveva solamente 14 anni e in poco tempo si è fatta conoscere in tutto il mondo. La svolta per lei è arrivata nel 2007, anno in cui è apparsa nel video ufficiale del singolo “Il tempo tra noi” di Eros Ramazzotti.

A questo ha seguito lo spot per la compagnia 3, girato insieme a Raoul Bova e Teresa Mannino, che l’ha portata alla popolarità nel Bel Paese. Ha poi raggiunto la consacrazione prendendo parte a diverse trasmissioni e film di successo, tra cui “I soliti idioti”, “Zoolander 2” e “House of Gucci”. Ghenea è dotata di un’incredibile sensualità e per lei non è stato difficile guadagnarsi le simpatie del pubblico.

Fin dai suoi esordi ha conquistato tutti e oggi continua ad essere molto apprezzata, non solo sul piccolo e grande schermo, ma anche sui social. I suoi scatti mozzafiato non passano assolutamente in sordina e, foto dopo foto, si è guadagnata un notevole seguito raggiungendo oltre 1 milioni di followers su Instagram.

Tennis, Madalina Ghenea fa sognare Instagram con il video in costume

In tempi recenti, ha suscitato la curiosità dei tifosi di tennis, dopo aver reso ufficiale la sua relazione con l’ex numero tre del ranking ATP Grigor Dimitrov. La loro storia d’amore ha avuto inizio più o meno un anno fa e, da allora, sono apparsi insieme in diverse occasioni, compresi i tornei a cui partecipa lo sportivo. Sempre molto attiva sul web, Madalina condivide spesso scatti di coppia con tenere dediche al compagno.

Tuttavia, ad aver scatenato le reazioni dei fan di recente è stato un video in cui tutte le attenzioni sono concentrate sulla bella attrice. Il filmato è apparso tra le storie della 35enne ed è stato girato dalla stessa mentre si trovava in auto. Madalina è in costume e la frase “That time of the year” (ossia “Quel periodo dell’anno”) lascia pensare che si stia godendo l’arrivo della bella stagione con le prime giornate di mare.

Inutile dire che le sue curve hanno lasciato i followers a bocca spalancata: il bikini mette perfettamente in risalto il suo decolleté e la parte inferiore, caratterizzata da alcuni lacci laterali, ha fatto girare la testa a non pochi utenti. A ciò si aggiunge lo sguardo provocante con cui Madalina fissa l’obiettivo, davanti al quale è impossibile restare calmi.