PSG-Clermont, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

PSG-Clermont è una partita della trentottesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Con una giornata d’anticipo il Psg di Messi e Mbappé si è laureato campione di Francia per il secondo anno di fila. È il nono titolo negli ultimi dieci anni per il club parigino, che nell’albo d’oro della Ligue 1 ha definitivamente staccato una nobile decaduta come il Saint-Etienne, fino a due stagioni fa la squadra che aveva vinto più volte il massimo campionato transalpino. Sono undici in totale, adesso, i trionfi dei capitolini, che hanno iniziato a dominare quando sono stati acquistati dall’emiro qatariota Al-Khelaifi.

Una vittoria che, tuttavia, ha scaldato poco i cuori dei tifosi. Ha fatto notizia il fatto che al ritorno dalla trasferta di Strasburgo – agli uomini di Christophe Galtier è bastato un pareggio per avere la certezza di chiudere al primo posto – in aeroporto c’erano solamente tre persone ad accogliere i neocampioni. La tifoseria, lo ricordiamo, ha duramente contestato la squadra – in particolare alcuni giocatori di spessore come Messi, Verratti e Neymar – all’indomani dell’uscita dalla Champions League, il vero banco di prova per una “corazzata” costruita per dominare non solo in Francia ma anche (e soprattutto) in Europa. In campo continentale, nonostante gli ingenti investimenti della ricchissima proprietà, il Psg continua a deludere. Ed ecco perché nelle prossime settimane potremmo assistere ad una nuova rivoluzione a livello di rosa: il tecnico Galtier non è affatto sicuro di rimanere, ne sapremo di più tra qualche giorno; chi ha già le valigie in mano sono invece Messi – fischiatissimo nelle ultime partite – e Sergio Ramos, che non rinnoveranno ed hanno già annunciato i loro addii. Potrebbero seguirli anche altri senatori come Verratti e Neymar.

La stagione fantastica del Clermont

Il Psg tenterà di salutare il suo pubblico con una vittoria, in una gara che ha davvero poco da dire contro il Clermont, altra squadra che ha già da tempo raggiunto il suo obiettivo.

Per gli uomini di Pascal Gastien è stata una stagione da urlo: non solo si sono salvati con mesi d’anticipo ma hanno rischiato pure di inserirsi nella lotta per l’Europa. Fatto sta che in passato non avevano mai fatto così tanti punti in massima serie (56) e stanno continuando a brillare anche a salvezza acquisita, con sette vittorie nelle ultime nove giornate. Il Clermont affronterà questa trasferta con la massima spensieratezza, tentando di approfittare del momento delicato in casa Psg. E magari vendicare quel pesantissimo 5-0 con cui furono sconfitti – guarda caso – nella prima giornata di campionato.

Come vedere PSG-Clermont in diretta tv e in streaming

PSG-Clermont è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Clermont è una squadra in salute e vorrà certamente ben figurare al cospetto del Psg, che si è appena confermato campione di Francia ma ha un conto aperto con i propri tifosi ed in estate cambierà tantissimo. Tralasciando il risultato finale, ci aspettiamo una gara prolifica, da più di due gol complessivi e almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di PSG-Clermont

PSG (3-5-2): Donnarumma; Danilo Pereira, Sergio Ramos, Bitshiabu; Hakimi, Verratti, Vitinha, Soler, Bernat; Messi, Mbappé.

CLERMONT (3-4-3): Diaw; Seidu, Wieteska, Caufriez; Zeffane, Gastien, Magnin, Neto Borges; Cham, Kyei, Rashani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1