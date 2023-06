Berrettini, i problemi non finiscono mai per il tennista romano: questo proprio non lo avevamo considerato.

Lo scorso anno era rimasto fermo per tre, lunghissimi, mesi. Aveva saltato tutta la stagione sulla terra ed era rientrato in occasione del primo appuntamento sulla sua superficie preferita: l’erba. Era stata una (ri)partenza col botto, considerando che aveva vinto due tornei di fila.

Prima si era imposto a Stoccarda, poi aveva difeso con le unghie e con i denti il titolo già vinto 365 giorni prima nel Queen’s. E non ci resta che sperare che la storia possa ripetersi, dal momento che i presupposti, in linea di massima, sono quasi identici. Anche quest’anno Matteo Berrettini approderà sul tappeto verde senza match nelle gambe. Non gioca da due mesi, da quel 12 aprile in cui, al culmine di una gara serratissima contro Francisco Cerundolo, aveva conquistato l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. In campo non c’è più tornato, però, per via di quella lesione di secondo grado agli addominali obliqui che ha improvvisamente frenato la sua corsa.

Ha dovuto saltare, di conseguenza, il resto degli appuntamenti sull’erba, inclusi gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros ancora in corso. Manca ormai pochissimo, tuttavia, al suo ritorno. Il 12 giugno prossimo scoccherà infatti l’ora “X” e sarà tempo, per lui, di dimostrare ancora una volta la sua conclamata dimestichezza con il manto erboso.

Berrettini, attento a lui: un’insidia in più nel tabellone principale

E sarà ancora una volta il Tennisclub Weissenhof di Stoccarda, esattamente come 12 mesi fa, ad ospitare il grande ed attesissimo rientro del tennista romano. Con qualche gatta da pelare in più, però, rispetto allo scorso anno.

La entry list del torneo ATP 250 è inaspettatamente popolata, infatti, da svariati pezzi da novanta del circuito. A guidare il seeding sarà Taylor Fritz – il solo top ten iscritto alla competizione – e ci saranno anche, tra gli altri, Frances Tiafoe, Tommy Paul e Hubert Hurkacz. Berrettini, campione uscente, non sarà il solo azzurro in gara: con lui ci saranno anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che sono ancora in corsa per lo Slam parigino. Tutti sembrano volere, insomma, la coppa in palio sull’erba di Stoccarda.

E non è finita qui. Potrebbe esserci un altro osso molto duro ai nastri di partenza del Boss Open. Parliamo di Nick Kyrgios, che non ha ancora mai giocato in questa stagione. L’australiano è fermo dallo scorso mese di ottobre per via di un infortunio al ginocchio sinistro. La sua presenza non è ancora stata confermata, ma la sua fidanzata, Costeen Hatzi, ha appena pubblicato una storia in cui rivelava di “non essere pronta” a lasciare la casa in cui hanno vissuto in questi 5 mesi senza tennis. Segno che, evidentemente, anche lui sta per tornare.