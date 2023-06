Gratta e vinci, la fortuna resta a terra: galeotto fu il terminal

Gratta e vinci, la lunghissima attesa ha dato i suoi frutti. Sono ancora sgomenti: nessuno se lo aspettava.

Strano a dirsi, ma è proprio così: nessuno di loro aveva mai acquistato, prima d’ora, un Gratta e vinci. Chi lo sa, magari non ci credevano. Non reputavano possibile che la fortuna potesse baciarli così sfacciatamente e far piovere contanti nelle loro tasche. Ma ora, questo è poco ma sicuro, avranno avuto modo di ricredersi.

La dea bendata, come riferisce il quotidiano Khaleej Times, li ha “seguiti” in un luogo alquanto singolare. I quattro indiani protagonisti di questa storia incredibile, trasferitisi negli Emirati Arabi per ragioni di lavoro, erano all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, quando si sono imbattuti in essa. Gopi, i due Thirupati e Ramesh, questi sono i loro nomi, erano nella zona arrivi e stavano aspettando che il volo su cui si era imbarcato un loro amico atterrasse. E così, un po’ per ingannare l’attesa, un po’ perché incuriositi dai tagliandi ordinatamente disposti in fila, hanno deciso di tentare il tutto per tutto.

Hanno fatto una colletta, racimolato quanto occorreva e acquistato un biglietto della serie di Gratta e vinci Lucky 7. Si sono così recati presso il flagshipe store di Dream Island, che guarda caso aveva aperto i battenti proprio qualche settimana fa all’interno della sala arrivi del Terminal 3 dell’aeroporto di Abu Dhabi. Come se fosse quasi destino che quel gruppetto di amici si trovasse lì in quel preciso istante.

Gratta e vinci, la prima volta non si scorda mai

Hanno tirato fuori una monetina e iniziato a scoprire lentamente i simboli che si nascondevano sotto la patina argentata. Quando è giunto il momento di tirare le somme – a proposito, sai che esiste un’app che ti permette di controllare il tuo biglietto? – erano tutti increduli.

Hanno scoperto di aver vinto 50mila dirham, l’equivalente di 13mila euro circa. Non una di quelle cifre che ti cambia la vita, certo, ma per essere la prima volta che tutti loro giocavano non si può dire che non sia andata bene, anzi. “Siamo stati felici di condividere la vincita gli uni con gli altri”, ha detto Tuti, ancora in preda all’emozione.

I quattro amici hanno ovviamente diviso il premio in maniera equa e ne destineranno una gran parte alle rispettive famiglie rimaste in India. E chissà se si saranno ricreduti, ora, sulla dea bendata e sui Gratta e vinci. Noi saremmo pronti a scommettere di sì. Quale miglior modo avrebbe potuto trovare la fortuna, d’altra parte, per convincerli che i “miracoli” a volte possono accadere?