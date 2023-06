Milan-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Verona è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Paradossalmente questa partita, per il Verona, potrebbe passare alla storia come la “Fatal Milano”. Stavolta, a differenza del 1973 e del 1990 – quando per ben due volte il Milan vide sfumare lo scudetto al fotofinish sul prato del “Bentegodi” – sono gli scaligeri a doversi giocare il tutto per tutto per rimanere in Serie A ed evitare la retrocessione.

E dovranno farlo contro una squadra, quella rossonera, che ormai dalla scorsa settimana a questo campionato non ha più nulla da chiedere. Gli uomini di Stefano Pioli hanno raggiunto uno degli obiettivi stagionali, l’unico rimasto dopo la fine del sogno Champions League e l’eliminazione in semifinale nell’Euroderby contro l’Inter. Non era affatto scontato, alla luce del cammino altalenante degli ex campioni d’Italia nella seconda parte della stagione, ma i due successi di fila con Sampdoria (5-1) e Juventus (0-1) e la penalizzazione di 10 punti inflitta dalla giustizia sportiva ai bianconeri – stravolgendo, di fatto, la classifica – ha permesso al Diavolo di assicurarsi uno dei primi quattro posti con una giornata d’anticipo. La vittoria decisiva è stata quella maturata una settimana fa all’Allianz Stadium, contro una Juve ancora scossa e demotivata a causa delle vicissitudini giudiziarie.

Scaligeri obbligati a vincere

In realtà ci sarebbe ancora una piccola possibilità di finire sul terzo gradino del podio e scavalcare i cugini dell’Inter. Smacco non indifferente, ma per riuscirci il Milan deve obbligatoriamente battere il Verona e sperare che i nerazzurri, in campo ventiquattr’ore prima, si arrendano ad un Torino più motivato. Altrimenti chiuderanno quarti.

Per la squadra veneta invece questa partita è una questione di vita o di morte. Il Verona una settimana fa ha sprecato un’incredibile occasione, facendosi raggiungere all’ultimo minuto di recupero da un Empoli già salvo e non andando al di là di un pareggio (1-1) contro i toscani di Zanetti. Il mancato successo non gli ha permesso di staccare lo Spezia, ormai l’unica concorrente per la salvezza, che è stato maltrattato (0-4) dal Torino. Quando mancano 90 minuti alla fine dei giochi la classifica vede gialloblù e bianconeri appaiati a quota 31 punti: se la situazione dovesse rimanere questa anche dopo l’ultimo turno di campionato allora le due squadre sarebbero costrette a disputare lo spareggio, regola “antica” reintrodotta dalla Lega Serie A proprio a partire da quest’anno.

Milan-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Le uniche assenze con cui deve fare i conti Pioli sono quelle di Ibrahimovic e Bennacer. Due i principali dubbi del tecnico rossonero: Messias dovrebbe essere preferito come esterno alto a destra su Saelemaekers, mentre in difesa Thiaw sembra avere qualche chance in più di Kjaer. Occhi puntati su Leao, fresco di rinnovo: ha firmato fino al 2028.

Dall’altro lato, Zaffaroni rischia di non avere due titolari come Verdi e Lazovic, entrambi non al meglio. Gli altri assenti sono Doig, Dawidowicz, Lasagna, Henry e Duda. Sarà dunque 3-5-2, con Miguel Veloso che a centrocampo sarà preferito ad Abildgaard. In attacco andrà in scena il solito ballottaggio Gaich-Djuric: dovrebbe spuntarla il bosniaco.

Come vedere Milan-Verona in diretta tv e in streaming

Milan-Verona in programma domenica alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 215). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Le differenti motivazioni suggeriscono di stare con il Verona, obbligato a fare almeno un punto in più dello Spezia, impegnato nel frattempo all’Olimpico contro la Roma, per restare in massima serie. Dall’altra parte però c’è un Milan intenzionato achiudere con una vittoria davanti al suo pubblico ed archiviare con un sorriso una stagione piena di tante luci ma anche di tante ombre: nessun regalo in vista, insomma. In definitiva, gli ospiti dovrebbero evitare la sconfitta in una gara da almeno un gol per parte, segno che peraltro si è verificato in due degli ultimi tre confronti tra le due squadre.

Le probabili formazioni di Milan-Verona

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Tameze, Veloso, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Djuric.

Milan-Verona: chi vince? Milan

Pareggio

Verona View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-1