Formazioni ufficiali City-United: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Le formazioni ufficiali della finale di FA CUP: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della derby di Manchester. Le scelte di ten Hag e di Guardiola.

L’antipasto della finale di Istanbul per il Manchester City ha un sapore speciale. Gli uomini di Guardiola, infatti, se la vedranno con i “cugini” dello United in un appuntamento che mette in palio la vittoria della FA Cup, trofeo che Oltremanica ha un peso di nevralgica importanza.

Si prospetta una gara molto animata sin dalle prime battute, che Haaland e compagni proveranno ad incanalare nei binari a loro più congeniali per evitare sorprese e riuscire ad alzare l’ennesimo trofeo di una stagione da record. Tuttavia il derby di Manchester ha sempre regolato sorprese importanti: occhio dunque ad un eventuale colpo di coda dei “Red Devils”, che di sicuro venderanno cara la pelle. Ecco le scelte dei due allenatori:

MANCHESTER CITY (3-2-4-1) Ortega; Akanji, Walker, Dias; Rodri, Stones; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Sancho, Fred, Bruno Fernandes; Rashford

Manchester City-Manchester United, il pronostico marcatori

Le attenzioni saranno di certo calamitate su Haaland. Del resto la stagione del gigante buono dei Citizens in termini realizzativi è assolutamente strepitosa. Tuttavia la sensazione è che questo genere di partite possano essere indirizzate da calciatori più “navigati” che agendo all’ombra di Haaland, potranno riuscire a ritagliarsi qualche spazio invitante con cui colpire la difesa dello United, di certo non imperdonabile. Ci stiamo riferendo soprattutto a Bernardo Silva e a De Bruyne: la sensazione è che almeno uno dei due centrocampisti di Guardiola possa andare a segno, addirittura nella prima frazione di gioco.

Probabili ammoniti e tiratori di City-United

Il mis match anche in termine fisico è di quelli importanti. Il City potrebbe sfruttare anche azioni da calcio da fermo per far breccia nella retroguardia dello United: ipotizzare che Ruben Dias riesca a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario potrebbe non essere un azzardo. Più facili le opzioni che portano a Gundogan e a Eriksen, due calciatori da sempre molto bravi nel tiro dalla media-lunga distanza. Rischiano il cartellino giallo, invece, Wan-Bissaka e Shaw.