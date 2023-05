Manchester United-Fulham, Premier League: formazioni, pronostici

Manchester United-Fulham è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, pronostici.

Travolgendo 4-1 il Chelsea nel recupero infrasettimanale il Manchester United ha respinto definitivamente l’assalto del Liverpool, qualificandosi aritmeticamente alla prossima Champions League. Erik ten Hag, alla sua prima stagione nel massimo campionato inglese, è riuscito a riportare i Red Devils nella più importante manifestazione continentale.

Non era semplice, per l’ex allenatore dell’Ajax, riportare ordine in un ambiente dove il caos ha regnato indisturbato negli ultimi anni. Liberatosi della “zavorra” Cristiano Ronaldo durante la sosta per il Mondiale, il suo Manchester United ha iniziato ad ingranare dopo la pausa per la rassegna iridata, assestandosi tra le prime quattro e restandovi fino a fine torneo. Determinante l’impeccabile rendimento casalingo: Bruno Fernandes e compagni hanno conquistato 45 punti nelle 18 gare giocate ad Old Trafford. Hanno fatto meglio solo gli odiati cugini del Manchester City, freschi campioni d’Inghilterra. Il Manchester United li affronterà nell’ultimo appuntamento stagionale, la finale di FA Cup, in programma il prossimo 3 giugno sull’illustre palcoscenico di Wembley: ten Hag ha la grande occasione di mettere un altro titolo in bacheca dopo aver trionfato in League Cup a febbraio.

È stata una stagione positiva anche per il Fulham, neopromossa che ha finalmente sfatato il cosiddetto tabù della “squadra yo-yo”. Un fastidioso soprannome che rimandava al continuo saliscendi tra la massima serie e la cadetteria del club londinese: stavolta i Cottagers, guidati dall’ottimo Marco Silva, hanno sorpreso tutti. Si sono salvati con grande anticipo ed hanno persino sfiorato l’Europa: l’eccessivo rilassamento degli ultimi mesi non gli ha permesso di restare in corsa ma il decimo posto rimane un risultato formidabile.

Come vedere Manchester United-Fulham in diretta tv e in streaming

Manchester United-Fulham è in programma domenica alle 17:30. Si può vedere in diretta tv (non integralmente) tramite Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Manchester United confermerà la sua vocazione casalinga e chiuderà verosimilmente con una vittoria davanti al suo pubblico: il terzo posto, infatti, mette in palio anche qualche milioncino. Ci aspettiamo una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Manchester United-Fulham

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Dalot, Maguire, Lindelof, Malacia; Bruno Fernandes, Casemiro, McTominay; Sancho, Martial, Rashford.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Adarabioyo, Diop, Robinson; Reed, Palhinha; Wilson, Cairney, Willian; Mitrovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1