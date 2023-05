Everton-Bournemouth, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Everton-Bournemouth è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, pronostici.

Una delle poche partite dell’ultima giornata della Premier League 2022-23 in cui c’è in ballo qualcosa di importante. Gli occhi sono puntati quasi interamente su Goodison Park e sull’Everton, che come lo scorso anno potrebbe conquistare la salvezza sul filo di lana.

Dopo la solita stagione di patimenti, lo storico club di Liverpool sarà sicuro di continuare a giocare in massima serie in caso di vittoria contro il Bournemouth: i Toffees, quartultimi a quota 33 punti, sono infatti padroni del proprio destino a differenza delle concorrenti Leicester e Leeds, che retrocederebbero entrambe in Championship se gli uomini di Sean Dyche dovessero avere la meglio sulle Cherries. Con un pareggio o addirittura una sconfitta, le cose si complicherebbero: a quel punto l’Everton dovrà sperare in una non vittoria di Whites e Foxes, impegnati rispettivamente contro Tottenham e West Ham. Se la sfida di Goodison Park dovesse terminare in parità, anche in caso di successo del Leeds (e mancata vittoria del Leicester) l’Everton sarebbe salvo, ma per una questione di differenza reti: a patto, ovviamente, che i Whites non vincano con tre o più gol di scarto.

La squadra di Dyche è reduce dal pareggio di Wolverhampton (1-1) mentre nella giornata precedente si era arreso 3-0 al Manchester City. Campionato finito da tempo invece per il Bournemouth, che si è salvato pure in netto anticipo rispetto alle previsioni. Le Cherries danno ormai l’impressione di essere in vacanza, come dimostrano le tre sconfitte di fila.

Come vedere Everton-Bournemouth in diretta tv e in streaming

Everton-Bournemouth è in programma domenica alle 17:30. Si può vedere in diretta tv (non integralmente) tramite Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Everton, nonostante l’assenza dell’attaccante Calvert-Lewin – mancheranno all’appello alche Patterson, Vinagre, Coleman e Godfrey – dovrebbe riuscire ad ottenere un risultato positivo contro un Bournemouth che ha ormai poco da dire, una volta blindata la salvezza. Probabile, però, che segnino almeno un gol anche le Cherries.

Le probabili formazioni di Everton-Bournemouth

EVERTON (5-4-1): Pickford; Garner, Keane, Mina, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Doucouré, Gueye, McNeil; Gray.

BOURNEMOUTH (4-3-3): Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Vina; Cook, Lerma, Brooks; Christie, Solanke, Ouattara.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1