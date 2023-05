Newcastle-Leicester, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Newcastle-Leicester è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: tv, pronostici.

Il Newcastle è ormai a un passo dal sogno Champions, il Leicester invece è chiamato a vincere a tutti i costi per evitare la retrocessione. Si può riassumere così il posticipo che chiude il programma di una Premier League che, dopo il trionfo del Manchester City, deve ancora emettere alcuni importanti verdetti. Il primo, per quanto riguarda la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie, potrebbe arrivare già stasera al St James’ Park.

Agli uomini di Eddie Howe, rinfrancati dalla notizia del pareggio casalingo del Liverpool – l’unica squadra che potrebbe ancora soffiargli uno dei primi quattro posti – contro l’Aston Villa, basta un solo punto per dare inizio alla festa: è dalla stagione 2002-03, vent’anni fa esatti, che il Newcastle non partecipa alla manifestazione calcistica più importante d’Europa. Battendo il Leicester i bianconeri si renderebbero irraggiungibili per i Reds, che hanno tre punti in meno ma con una partita in più. In teoria Bruno Guimaraes e compagni potrebbero persino permettersi di perdere le prossime due gare e qualificarsi ugualmente grazie ad una migliore differenza reti – abbastanza consistente – nei confronti della squadra di Jurgen Klopp: i Magpies al momento hanno infatti ben sette gol di vantaggio. La Champions, insomma, non è nient’altro che una formalità per un Newcastle reduce dalla roboante vittoria per 4-1 contro il Brighton e che davanti al proprio pubblico ha perso a malapena due partite, arrendendosi esclusivamente a Liverpool e Arsenal.

Newcastle, con un punto sei in Champions

Dall’altro lato abbiamo una squadra, il Leicester, che è praticamente con l’acqua alla gola e rischia di retrocedere in Championship dopo il cosiddetto decennio d’oro.

Le Foxes sono penultime con 30 punti e la sconfitta patita ieri del Leeds a Londra contro il West Ham è stata certamente una buona notizia per Dean Smith e i suoi uomini, che in caso di vittoria contro il Newcastle scavalcherebbero i Whites e raggiungerebbero l’Everton, altra squadra ancora in lotta, a quota 33 ma con una differenza reti peggiore. Un eventuale pareggio invece servirebbe davvero a poco, visto che nell’ultima giornata l’Everton sarebbe padrone del proprio destino contro un Bournemouth che non ha più niente da chiedere al suo campionato. Ma ci sono ben pochi segnali che fanno ipotizzare un’affermazione del Leicester, sconfitto pesantemente nelle ultime due uscite dal Fulham e dal Liverpool, incassando la bellezza di otto gol complessivi.

Come vedere Newcastle-Leicester in diretta tv e in streaming

Newcastle-Leicester è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Leicester non ha altri risultati a disposizione oltre alla vittoria e dovrà per forza cercare di vincere contro un Newcastle a cui serve un punto per festeggiare il ritorno in Champions. I bianconeri, al contempo, non dovrebbero avere problemi a perforare una difesa colabrodo, che nelle ultime quattro giornate solo in un’occasione ha incassato meno di due gol. Magpies favoriti in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Newcastle-Leicester

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Anderson, Bruno Guimaraes, Almiron; Saint-Maximin, Wilson, Gordon.

LEICESTER (4-2-3-1): Iversen; Pereira, Evans, Souttar, Castagne; Ndidi, Soumaré; Tete, Maddison, Barnes; Iheanacho.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1