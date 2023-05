Liverpool-Aston Villa, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Aston Villa è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, pronostici.

Protagonista di una strepitosa rimonta, il Liverpool mette nel mirino l’ottava vittoria di fila. Indispensabile per continuare a credere e sperare in quella qualificazione alla Champions League che soltanto un mese fa sembrava pura utopia.

I Reds, loro malgrado, si sono svegliati troppo tardi, quando la situazione era già quasi compromessa. Ed ora sono costretti a sperare in un eventuale passo falso di Newcastle e Manchester United. I Magpies giovedì hanno recuperato la partita con il Brighton, strapazzando 4-1 i Seagulls di De Zerbi, consolidando il terzo posto e volando a +4 dagli uomini di Jurgen Klopp: diventerebbero inarrivabili in caso di vittoria contro il Leicester, ora che mancano solamente due giornate alla fine dei giochi. Più realistico, a questo punto, fare la corsa sul Manchester United, che ha ancora una gara in meno. I Red Devils sono a +1 ma nei prossimi sette giorni affronteranno tre squadre che non hanno più obiettivi da perseguire: Bournemouth, Chelsea e Fulham. Tutto ciò significa che, a meno di sorprese, il Liverpool dovrà accontentarsi del quinto posto e dell’Europa League.

Emery insegue ancora il sogno Europa

Quinto posto che, ad ogni modo, va blindato e messo definitivamente al riparo dal possibile assalto del Brighton, che è finito a -7 ma deve ancora recuperare una partita.

Sogna un posto in Europa anche l’Aston Villa, che sabato pomeriggio farà visita ad Anfield e tenterà di portare via punti da uno stadio che non viene violato da ben undici partite, parziale in cui il Liverpool ha conquistato 29 punti su 33 disponibili. Gli uomini di Unai Emery sulla falsariga dei Reds hanno fatto una rimonta sensazionale: basti pensare che a novembre, quando arrivò il tecnico spagnolo, rischiavano addirittura di scivolare in zona retrocessione. I Villans sono reduci dall’importantissima vittoria nello scontro diretto con il Tottenham (2-1) che gli ha permesso di raggiungere al settimo posto proprio gli Spurs a quota 57 punti. L’Europa League, dunque, è un obiettivo ancora possibile, considerando che il Brighton sesto, pur avendo giocato una partita in meno, ha solamente un punto di vantaggio. Quello di Anfield, tuttavia, negli ultimi anni è stato un ambiente ostile per l’Aston Villa: il club di Birmingham non lo espugna dal 2014 ed ha sempre perso contro il Liverpool negli ultimi cinque confronti, compreso il 3-1 dello scorso dicembre al Villa Park.

Come vedere Liverpool-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Liverpool-Aston Villa è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Si affrontano due squadre in fiducia, tra le più in salute di quest’ultimo scorcio di stagione. E la posta in palio è decisamente alta, visto che entrambe sono ancora ancora in lotta per l’Europa, anche se diversa. Il Liverpool in casa ultimamente è un vero e proprio rullo ed è favorito per i tre punti ma le filosofie offensive di Klopp ed Emery fanno ipotizzare un match spettacolare e da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Liverpool-Aston Villa

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Luis Diaz.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; Ramsey, Kamara, Douglas Luiz, McGinn; Buendia, Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1