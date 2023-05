I pronostici di sabato 20 maggio, in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La terzultima giornata di Serie A prosegue al sabato con tre anticipi. Alle 15:00 la Cremonese si giocherà le sue ultime speranze di salvezza contro il Bologna, partita in cui ha solo la vittoria a disposizione per quanto meno ritardare la retrocessione sperando poi nei passi falsi di Spezia e Verona. Non sarà facile, in ogni caso il secondo tempo potrebbe essere movimentato e con gol.

Alle 18:00 l’Atalanta a caccia di un posto in Europa affronta proprio il Verona in una sfida che vede favorita la squadra di Gasperini. Poi alle 20:45 il Milan proverà a dimenticare la sconfitta nel derby di Champions League battendo la Sampdoria già retrocessa in una sfida da non fallire in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Pronostici altre partite

In Premier League promettono spettacolo Liverpool-Aston Villa e Tottenham-Brentford, attesi gol anche in Werder Brema-Colonia, Schalke 04-Eintracht Francoforte e Bayern Monaco-Lipsia di Bundesliga, quest’ultima decisiva per la vittoria del titolo.

Nella Liga il Getafe in lotta per la salvezza parte favorito contro l’Elche ultimo in classifica e già retrocesso.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno due gol complessivi nel secondo tempo in Cremonese-Bologna, Serie A, ore 15:00

Vincenti

• Liverpool (in Liverpool-Aston Villa, Premier League, ore 16:00)

• Atalanta (in Atalanta-Verona, Serie A, ore 18:00)

• Getafe (in Getafe-Elche, Liga, ore 18:30)

• Milan (in Milan-Sampdoria, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Tottenham-Brentford, Premier League, ore 13:30

• Bayern Monaco-Lipsia, Bundesliga, ore 18:30

• Barcellona-Real Sociedad, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Werder Brema-Colonia, Bundesliga, ore 15:30

• Schalke 04-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 15:30

• Lille-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Nantes vincente e almeno un gol per squadra (in Nantes-Montpellier, Ligue 1, ore 17:00)