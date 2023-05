Bournemouth-Manchester United, Premier League: formazioni, pronostici

Bournemouth-Manchester United è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, pronostici.

Martial e Garnacho, i due principali protagonisti della vittoria ai danni del Wolverhampton, sette giorni fa hanno permesso al Manchester United di tirare un lunghissimo sospiro di sollievo. Sì, perché la pressione del Liverpool si fa sentire sempre di più e quel quarto posto che sembrava blindato e inattaccabile ora è di nuovo in pericolo.

Le due sconfitte di fila incassate dai Red Devils contro Brighton e West Ham hanno dato ancora più coraggio agli uomini di Jurgen Klopp, capaci in poco tempo di ridurre ad un solo punto l’enorme divario che c’era tra loro e la squadra di Erik ten Hag, che adesso è costretta a vincere almeno due delle ultime tre gare rimaste da giocare per evitare quella che sarebbe una beffa clamorosa. Il Manchester United ha subito interrotto la mini-serie negativa battendo 2-0 i Wolves sabato scorso ma non può commettere passi falsi nella trasferta di Bournemouth, consapevole che rispetto al Liverpool ha ancora una gara da recuperare (in settimana a Old Trafford arriva il Chelsea). Bruno Fernandes e compagni restano dunque padroni del proprio destino ed anche secondo i bookmaker sono i principali favoriti, insieme al Newcastle, per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Bournemouth è già salvo

Lo United è di scena in casa delle Cherries di Gary O’Neil mentre il Liverpool è impegnato contemporaneamente contro l’Aston Villa di Unai Emery, ancora in corsa per l’Europa.

Nella speranza di ricevere buone notizie da Anfield Road, ten Hag e i suoi uomini avranno a che fare con una squadra già salva da qualche settimana e ormai con la testa alle vacanze. Il Bournemouth ha infatti perso le ultime due partite contro Chelsea e Crystal Palace, andando incontro ad un fisiologico rilassamento una volta raggiunto l’obiettivo stagionale, che la scorsa estate non era assolutamente scontato. I rossoneri sono stati battuti otto volte negli ultimi undici testa a testa in Premier League con il Manchester United, compreso il 3-0 dello scorso gennaio. Le trasferte, tuttavia, quest’anno sono state il punto debole dei Red Devils: nel 2023 lontano dal proprio pubblico hanno raccolto solo 8 punti.

Come vedere Bournemouth-Manchester United in diretta tv e in streaming

Bournemouth-Manchester United è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante il ruolino poco incoraggiante del Manchester United in trasferta, si può puntare su una vittoria dei Red Devils, indispensabile per consolidare il quarto posto. La squadra di ten Hag ha un tasso tecnico superiore al Bournemouth, che peraltro ha già raggiunto il suo obiettivo. Non è da escludere però che i rossoneri segnino almeno una rete, soprattutto alla luce delle pesanti assenze in difesa (Varane, Lisandro) in casa United.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Manchester United

BOURNEMOUTH (4-4-1-1): Neto; Smith, Zabarnyi, Kelly, Vina; Ouattara, Lerma, Rothwell, Christie; Billing; Solanke.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Martial.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2