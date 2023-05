Nottingham Forest-Arsenal, Premier League: formazioni, pronostici

Nottingham Forest-Arsenal è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, pronostici.

La parola fine sulle speranze di titolo dell’Arsenal l’ha scritta Roberto De Zerbi con il suo Brighton. La pesante sconfitta casalinga – soltanto la seconda stagionale all’Emirates Stadium – subita contro i Seagulls domenica scorsa (0-3) ha il sapore della resa definitiva.

Con quattro punti di vantaggio e una gara da recuperare il Manchester City può chiudere i giochi già in questo turno. E potrà farlo persino “dal divano” se nell’ultimo degli anticipi del sabato di Premier League i Gunners dovessero avere la peggio al City Ground con il Nottingham Forest. Anche un pareggio, in realtà, potrebbe sancire la matematica vittoria del titolo da parte dei Citizens di Pep Guardiola – nettamente avanti nella differenza reti – che hanno appena staccato il pass per la finale di Champions League. Al City, infatti, basterà avere la meglio su un Chelsea ormai privo di obiettivi per festeggiare per il terzo anno di fila e mantenere la corona di campione d’Inghilterra. Mentre a Mikel Arteta e i suoi uomini non rimane che consolarsi con un secondo posto che gli consentirà di tornare a giocare la Champions League dopo parecchi anni di assenza. La delusione è cocente ma l’Arsenal può guardare il bicchiere mezzo pieno nonostante stia per diventare la squadra che è rimasta al vertice per più giorni (248) senza arrivare a vincere il titolo.

Forest a un passo dalla salvezza

I Gunners avranno a che fare, dicevamo, con una squadra che non è ancora salva e che in caso di successo potrebbe festeggiare la salvezza con una giornata d’anticipo.

Molto dipenderà dal risultato dell’Everton, che ha due punti in meno del Forest, e qualche ora prima sarà impegnato sul campo del Wolverhampton. Nel caso in cui i Toffees non dovessero vincere oppure se domani il West Ham dovesse fermare il Leeds – terzultimo a -3 dai Tricky Trees – con i tre punti gli uomini di Steve Cooper sarebbero certi di mantenere la categoria. Il Nottingham, insomma, ci crede e lo confermano i tre risultati positivi ottenuti nelle ultime quattro giornate, tra cui il pareggio (2-2) strappato a Stamford Bridge contro il Chelsea. Non era scontato che il Forest riuscisse ad evitare la sconfitta nella trasferta londinese: lontano dal proprio pubblico è stato disastroso, conquistando solamente 7 punti in diciotto partite. Nessuno fuori casa ne ha ottenuti così pochi.

Come vedere Nottingham Forest-Arsenal in diretta tv e in streaming

Nottingham Forest-Arsenal è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Nottingham Forest in casa ha fermato diverse big e potrebbe riuscirci anche contro una squadra ormai rassegnata come l’Arsenal. Un risultato positivo degli uomini di Cooper non è utopia in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Arsenal

NOTTINGHAM FOREST (3-5-2): Navas; Worrall, Niakhaté, Felipe; Aurier, Yates, Danilo, Mangala, Renan Lodi; Gibbs-White, Awoniyi.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel, Tierney; Odegaard, Xhaka, Partey; Saka, Gabriel Jesus, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1