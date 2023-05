Medvedev-Tsitsipas, Atp Roma: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Medvedev-Tsitsipas è un match valido per le semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.

Rieccoli uno di fronte all’altro, pronti ad incrociare le rispettive racchette per la dodicesima volta nelle loro carriere. Una rivalità già importante, tra le più sentite della cosiddetta “Next Gen”. Tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, numero 3 e 5 al mondo, peraltro non corre buon sangue e i due non ne hanno mai fatto mistero.

I dissapori personali però nella Capitale sono destinati a passare in secondo piano. La posta in palio è difatti molto alta: c’è una finale 1000 da conquistare. Il russo in questi Internazionali d’Italia ha stupito tutti, dimostrando forse per la prima volta di essere competitivo anche sulla superficie che non ha mai particolarmente gradito, prediligendo un tipo di gioco da campi veloci. Ed invece Medvedev sta facendo bene anche sul mattone tritato: al Foro Italico non ha fatto altro che confermare i discreti risultati ottenuti a Montecarlo e a Madrid nelle precedenti settimane, dove era stato in grado di spingersi fino agli ottavi. A Roma è approdato tra i primi quattro, traguardo impensabile fino ad un anno fa, se consideriamo che nella città eterna non aveva mai vinto neanche un match. Sorprende anche il fatto che in quattro partite abbia lasciato un solo set per strada, contro Zapata Miralles nel terzo turno. Tra gli altri scalpi che il nativo di Mosca si è preso c’è anche quello di Alexander Zverev, battuto recentemente pure nel Principato.

Terzo scontro sulla terra rossa

Dall’altra parte c’è invece un giocatore che sul rosso ha sempre brillato come Tsitsipas. Lo scorso anno l’ateniese andò a pochi centimetri dal titolo a Roma, ma in finale dovette arrendersi al 22 volte campione Slam Djokovic, quest’anno eliminato a sorpresa da Rune.

L’ateniese, senza il serbo nei paraggi, diventa automaticamente il grande favorito, anche se nella parte alta del tabellone ci sono due potenziali e credibili outsider come Ruud e lo stesso Rune, in campo qualche ora prima. Finora un percorso impeccabile per Tsitsipas, che ha liquidato in due set Borges, Sonego, Musetti ed infine l’ostico Coric. L’ellenico parte coi favori del pronostico anche contro Medvedev, battuto al terzo set negli ultimi due testa a testa, a Cincinnati e a Torino. Il russo però rimane in vantaggio per quanto riguarda i precedenti: il bilancio è di sette vittorie contro le quattro del greco. Due gli scontri sulla terra battuta: al Roland Garros 2021 non ci fu storia, con un netto 3-0 da parte di Tsitsipas; nel 2019 a Montecarlo ebbe invece la meglio Medvedev, prevalendo al terzo set.

Dove vedere Medvedev-Tsitsipas in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il match valido per le semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Roma tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sarà trasmesso sabato 20 maggio su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile la diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La sfida inizierà non prima delle 14:20: sarà possibile vederla anche in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su sportmediaset.it.

Medvedev-Tsitsipas: il pronostico

I miglioramenti di Medvedev sul rosso sono sotto gli occhi di tutti. Ma non possono bastare per avere la meglio su un giocatore che sulla terra ha più esperienza come Tsitsipas. L’ellenico in questa stagione ha un record di 11 vittorie e due sconfitte sul mattone tritato e parte logicamente favorito in questa semifinale. Occhio, però, al russo, sempre molto costante dalla linea di fondo: non sarebbe una sorpresa se si aggiudicasse un set.