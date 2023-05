Chelsea-Newcastle, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Newcastle è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, pronostici.

Stamford Bridge si appresta a salutare i suoi beniamini con la speranza di voltare pagina al più presto e non dover più assistere ad una stagione così deludente. Sì, perché il Chelsea 2022-23 è destinato a passare alla storia come un vero e proprio paradosso: oltre 500 milioni spesi nelle ultime due sessioni di mercato per un mortificante dodicesimo posto in campionato e neanche un trofeo. Definirlo fallimento non è nient’altro che un eufemismo.

I Blues chiuderanno dopo decenni addirittura nella parte destra della classifica e in caso di vittoria contro il Newcastle nell’ultima giornata possono salire solamente di una posizione, ma solo in caso di vittoria e contestuale sconfitta del Crystal Palace. Nella peggiore delle ipotesi, invece, i londinesi potrebbero ritrovarsi finanche quattordicesimi se dovessero essere raggiunti da Wolverhampton e West Ham. Lo sguardo, tuttavia, è già rivolto al futuro: il nuovo allenatore dalla prossima stagione sarà Mauricio Pochettino, tecnico in cerca di riscatto dopo l’esperienza tutt’altro che entusiasmante al Psg, ma potremmo assistere a diversi cambiamenti anche a livello di rosa: se non è rivoluzione poco ci manca. Ai saluti anche Frank Lampard, che lo scorso marzo ha accettato di traghettare la squadra di cui è stato indimenticato capitano in seguito all’esonero di Graham Potter.

Nella capitale inglese arriva il Newcastle, che dopo 20 anni ha strappato un pass per la Champions League. I Magpies sono rinati grazie alla nuova (e ricchissima) proprietà saudita, che in poco tempo li ha portati dalla zona retrocessione ai primi quattro posti, spendendo si da subito tanti soldi ma facendolo con criterio, senza comprare “figurine”. E molti dei meriti di quest’impresa sono dell’allenatore Eddie Howe, che ha dimostrato di essere uno dei tecnici più brillanti ed interessanti della Premier League.

Come vedere Chelsea-Newcastle in diretta tv e in streaming

Chelsea-Newcastle è in programma domenica alle 17:30. Si può vedere in diretta tv (non integralmente) tramite Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In questa partita non c’è in ballo niente ma il Newcastle, nonostante abbia ormai tagliato il traguardo, sembra dare più garanzie rispetto al Chelsea, che non ha mai vinto nelle ultime sei gare giocate a Stamford Bridge. Probabile che si segni da una parte e dall’altra.

Le probabili formazioni di Chelsea-Newcastle

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly, Hall; Gallagher, Enzo Fernandez, Loftus-Cheek; Pulisic, Joao Felix, Madueke.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Anderson; Murphy, Wilson, Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2