Manchester City-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Non c’è stato bisogno neppure di scendere in campo. Il nono titolo della sua storia, il terzo consecutivo, il Manchester City l’ha vinto “da casa”.

L’Arsenal, come da pronostico, è definitivamente naufragato in casa del Nottingham Forest, affamato di punti salvezza, che dopo ieri è ufficiale. La sconfitta dei Gunners ha permesso ai Citizens di festeggiare con una giornata d’anticipo, nonostante gli uomini di Pep Guardiola debbano recuperare ancora la partita con il Brighton. L’Etihad Stadium sarà dunque addobbato a festa nel match con un Chelsea che non ha ormai più nulla da chiedere a questo campionato. Il City non ha fatto altro che ribadire la sua superiorità sulle rivali: l’Arsenal, rimasto in vetta alla classifica per diversi mesi, alla fine si è dovuto arrendere: decisive le sconfitte in tutti gli scontri diretti, compresi quelli di coppa. Per il tecnico catalano questa potrebbe diventare una stagione davvero memorabile: il sogno Treble è ancora intatto. I Citizens, dopo aver messo le mani sulla Premier League, possono vincere FA Cup – la finale è in programma il prossimo 3 giugno a Wembley, dove affronteranno i cugini del Manchester United – e soprattutto l’agognata Champions League.

Guardiola ora sogna il Treble

In settimana il Manchester City ha dato una lezione di calcio nientemeno che al Real Madrid campione d’Europa in carica, strapazzato 4-0 nella semifinale di ritorno.

Guardiola ha così la possibilità di portare per la prima volta i Citizens sul tetto d’Europa: ci saranno anche loro nella finalissima di Istanbul il prossimo 10 giugno, contro l’Inter di Simone Inzaghi che proverà a mettergli i bastoni tra le ruote. Per quanto riguarda invece il Chelsea, la testa è già proiettata alla prossima stagione. Dimenticare nel minor tempo possibile i disastri combinati in questa è l’obiettivo dei Blues: fuori da tutto e impossibilitati ad chiudere quantomeno nella parte sinistra della classifica, il prossimo anno si cimenteranno esclusivamente con la Premier League e con le coppe nazionali. Frank Lampard, tuttavia, vuole provare a togliersi qualche soddisfazione prima di passare il testimone al successore Mauricio Pochettino, pronto ad avviare la ricostruzione.

Lecito attendersi una prestazione d’orgoglio da parte del Chelsea, che farà di tutto per rovinare la giornata di festa dei campioni d’Inghilterra. Probabile che anche i Blues riescano a trovare la via del gol in una partita in cui Guardiola potrebbe fare diverse rotazioni.

Le probabili formazioni di Manchester City-Chelsea

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte; Stones, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

CHELSEA (3-5-2): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, W. Fofana; Azpilicueta, Kovacic, Enzo Fernandez, Gallagher, Hall; Sterling, Havertz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1