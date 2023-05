Augsburg-Borussia Dortmund, Bundesliga: formazioni, pronostici

Augsburg-Borussia Dortmund è una partita della trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Ieri a Dortmund hanno esultato quasi come se si fosse vinto un titolo. Il Bayern Monaco è caduto in casa con il Lipsia, che indirettamente ha fatto un enorme regalo ai gialloneri.

La palla ora passa nelle mani della squadra di Edin Terzic, che vincendo in casa dell’Augsburg ha l’opportunità – probabilmente l’ultima – di aggiudicarsi il Meisterschale per la prima volta dopo 11 anni e di interrompere il lungo dominio bavarese. Con una vittoria, dunque, il Borussia Dortmund, adesso a -1 dagli uomini di Thomas Tuchel, effettuerebbe il tanto agognato sorpasso, diventando nuovamente padrone del proprio destino. Non potrebbe bastare invece un pareggio: in caso di arrivo a pari punti Hummels e compagni avrebbero la peggio visto il divario abissale nella differenza reti. Servirà un Borussia deciso e concentrato. E che, soprattutto, non si faccia sopraffare dalla pressione, com’è avvenuto tre settimane fa durante il derby contro il Bochum: il mezzo passo falso contro i cugini, assolutamente inaspettato, permise al Bayern di operare il controsorpasso. Da allora sono arrivate due vittorie su due per la formazione giallonera, che ne ha rifilati prima 6 al Wolfsburg (6-0) e poi 5 al Borussia Monchengladbach (5-2).

Borussia, operazione sorpasso (e titolo)

E l’Augsburg? I bavaresi dopo le partite di ieri sono quasi salvi. Lo Schalke 04, una delle due squadre che potrebbero ancora raggiungere i Fuggerstadter spedendoli a giocare lo spareggio promozione-retrocessione, non è andato al di là di un pari con l’Eintracht Francoforte. Non resta che attendere il risultato dello Stoccarda, oggi impegnato col Mainz.

Nel caso in cui gli uomini di Enrico Maassen arrivassero a pari punti con il club di Gelsenkirchen non correrebbero alcun rischio per via della differenza reti, nettamente migliore rispetto a quella dello Schalke (-16 contro -34). L’Augsburg è reduce dalla sconfitta esterna nello scontro diretto con il Bochum (3-2) ma nel 2023, da quando è ripresa la Bundesliga, ha perso solo una volta davanti al proprio pubblico. La gara d’andata, andata in scena a gennaio, terminò con un pirotecnico 4-3 in favore del Borussia Dortmund. Maassen dovrà fare i conti con diversi assenti, tra cui Baumgartlinger, Gikiewicz, Iago, Jensen, Vargas e lo squalificato Gumny, mentre Terzic quasi certamente non avrà Bellingham.

Come vedere Augsburg-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Augsburg-Borussia Dortmund è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Augsburg in casa è notoriamente un osso duro. Ma dopo i risultati di ieri per la salvezza manca solo il verdetto dell’aritmetica ed anche un’eventuale sconfitta potrebbe essere indolore. Puntiamo dunque sulla vittoria del Borussia Dortmund, che potrebbe voler dire sorpasso – e forse pure titolo – dopo il clamoroso scivolone del Bayern Monaco con il Lipsia. Entrambe le squadre dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Augsburg-Borussia Dortmund

AUGSBURG (3-4-3): Koubek; Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai; Maier, Engels, Rexhbecaj, Pedersen; Berisha, Beljo, Demirovic.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Wolf, Süle, Hummels, Ryerson; Brandt, Emre Can, Guerreiro; Malen, Haller, Adeyemi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2