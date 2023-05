I pronostici di domenica 21 maggio: in campo Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e altri campionati minori.

Tutti i principali campionati d’Europa sono ormai arrivati alle battute finali. In Serie A continua la terzultima giornata con quattro partite in programma. Apre lo spareggio salvezza tra Lecce e Spezia, poi alle 15:00 il Torino parte favorito contro la Fiorentina distratta dalle prossime due finali di Coppa Italia e Conference League ormai alle porte.

Alle 18:00 l’Inter finalista di Champions League affronterà al Maradona i campioni d’Italia del Napoli: gol in arrivo. Chiude la Lazio alla ricerca di punti Champions in casa dell’Udinese, priva di particolari motivazioni di classifica.

Pronostici altre partite

Negli altri principali campionati europei vittorie in arrivo per Borussia Dortmund e PSG in Bundesliga e Ligue 1 rispettivamente contro Augsburg e Auxerre. Tra le partite che promettono un alto numero di gol occhio a Brighton-Southampton, Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach, Nizza-Tolosa e Mainz-Stoccarda.

In Premier League grande attesa per la partita del Manchester City che ieri grazie alla sconfitta dell’Arsenal ha conquistato il titolo: contro il Chelsea parte nettamente favorito ma dopo gli sforzi della semifinale Champions contro il Real Madrid non sorprenderebbe più di tanto almeno un gol subito.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lazio vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Udinese-Lazio, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Rennes (in Ajaccio-Rennes, Ligue 1, ore 13:00)

• Torino o pareggio (in Torino-Fiorentina, Serie A, ore 15:00)

• Borussia Dortmund (in Augsburg-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 17:30)

• PSG (in Auxerre-PSG, Ligue 1, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Reims-Angers, Ligue 1, ore 15:00

• Brighton-Southampton, Premier League, ore 15:00

• Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, ore 19:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Nizza-Tolosa, Ligue 1, ore 15:00

• Mainz-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30

• Napoli-Inter, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

Manchester City vincente e almeno un gol per squadra (in Manchester City-Chelsea, Premier League, ore 17:00)