Tennis, scatto bollente e sconfitta dimenticata: Tunisi in fiamme

Tennis, la sconfitta è già stata archiviata e ora Tunisi è letteralmente in fiamme: con quello scatto bollente sono rimasti tutti senza parole.

La sconfitta non è stata causa di rammarico. Anzi, è stata subito archiviata e lasciata alle spalle una volta preso l’aereo diretto a Tunisi, segnando l’inizio di un soggiorno all’insegna del relax. Le foto condivise sui social hanno lasciato tutti senza parole, in particolare lo scatto bollente in intimo davanti allo specchio.

L’affascinante tennista canadese è attivissima sui social, dove può contare sul seguito di migliaia di utenti. Come molte altre colleghe, si è guadagnata una grande popolarità online che tuttavia non è dovuta solo alla sua carriera di sportiva. Gli scatti che posta sfoggiando tutto il suo charme, infatti, hanno giocano un ruolo importante per quanto riguarda la sua fama.

Stiamo parlando dell’incantevole Ayan Broomfield, atleta classe 1997 nota per aver esordito nel WTA in occasione della Coupe Banque Nationale del 2014. Negli anni, però, non ha mai raggiunto i risultati delle campionesse più apprezzate dai tifosi. Ha proseguito rimanendo al livello universitario e, nel 2019, si è aggiudicata la vittoria del Campionato di tennis femminile NCAA Division I in coppia con Gabby Andrew per gli UCLA Bruins.

Da diverso tempo la giocatrice è impegnata in una relazione con l’ex numero 11 (attualmente sceso di una posizione) del ranking ATP Frances Tiafoe. Nel corso della sua carriera, si è fatto conoscere dagli appassionati per aver conquistato numerosi traguardi importanti, portando a casa due titoli.

Tennis, Ayan Broomfield manda il web in delirio in uno scatto di coppia supersexy

Broomfield e Tiafoe, insieme, formano una splendida coppia. Sui social appaiono sempre uniti ed estremamente affiatati e con le loro foto hanno già fatto sciogliere tantissimi followers. Giorno dopo giorno si supportano a vicenda tra impegni di lavoro, viaggi e nuove sfide da affrontare.

Recentemente il tennista statunitense ha soggiornato nella Capitale, accompagnato dalla fidanzata, dove ha partecipato agli Internazionali d’Italia. La sua avventura si è conclusa dopo essere stato sconfitto da Lorenzo Musetti, che lo ha battuto guadagnandosi la possibilità di accedere agli ottavi di finale. Tiafoe ha dovuto abbandonare la competizione, ma tuttavia sembrerebbe aver dimenticato molto presto la batosta ricevuta.

L’atleta, infatti, si è rimesso subito in viaggio con un volo diretto a Tunisi. Qui si è goduto una fantastica vacanza in compagnia di Broomfield la quale, sui social, ha condiviso una carrellata di foto che non è passata inosservata. In particolare lo scatto in bianco e nero che vi proponiamo: la coppia è più hot che mai e i fan non si sono trattenuti con i commenti sotto al post.

La meravigliosa tennista indossa solamente un reggiseno e degli slip bianchi, lasciando il suo fisico da urlo in bella mostra. Broomfield si è sempre fatta notare per il suo incredibile fascino e le sue curve avvenenti e, con questa foto, è andata a stuzzicare le fantasie di tanti utenti. Ma la bella giocatrice non è da sola: anche Tiafoe ha sfoggiato i suoi addominali, posando accanto alla compagna con indosso un paio di boxer.