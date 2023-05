Valencia-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Valencia-Real Madrid è una partita della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Forte della sua esperienza, Carlo Ancelotti, dopo l’eliminazione per via del Manchester City dalla Champions League non ha fatto drammi. E, inoltre, ha confermato la sua intenzione di rispettare il contratto con il Real Madrid in scadenza alla fine della prossima stagione. Insomma, salvo scossoni che al momento non sono all’orizzonte, anche il prossimo anno il tecnico italiano sarà alla guida dei Blancos.

Con il secondo posto ancora in bilico, il Real qualche motivazione per questo finale di stagione la potrebbe anche trovare. Ma non sarà di certo facile, dopo una legnata del genere e dopo soprattutto aver anche messo tre trofei in bacheca, riuscire a riprendere il cammino come se nulla fosse. E dall’altro lato, il Valencia, che non è ancora salvo, ha assoluto bisogno di punti. Che sarebbero assai pesanti se arrivassero da un match del genere.

Tutto sta, ovviamente, come sotto l’aspetto mentale i madrileni scenderanno in campo al Mestalla. Immaginare una squadra tranquilla ci viene difficile: ma sappiamo bene la mentalità che regna anche dentro la truppa guidata da Ancelotti. Che però motivazioni non ne hanno, o ne hanno poche, a differenza del Valencia che da questo match si potrebbe accontentare anche di un punto.

Come vedere Valencia-Real Madrid in diretta tv e streaming

Valencia-Real Madrid è una gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Tutto dipenderà dalla voglia del Real Madrid. Che a dire il vero non dovrebbe essere così tanta. E allora c’è l’occasione per il Valencia di piazzare un risultato utile in un momento di forma che è sicuramente importante, visto che Cavani e compagni hanno vinto tre volte nelle ultime cinque uscite. Insomma, un pareggio con almeno una rete per squadra. Ecco quello che potrebbe venire fuori dalla sfida del Mestalla.

Le probabili formazioni di Valencia-Real Madrid

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Correia, Comert, Ozkacar, Gaya; Gonzalez, Guerra; Kluivert, Almeida, Lino; Cavani.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Asensio, Benzema, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1