Auxerre-Psg, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Auxerre-Psg è una partita della trentaseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Una vittoria per chiudere la questione e iniziare a pensare alla prossima stagione. Il Psg, che ha sei lunghezze di vantaggio sul Lens a tre giornate dalla fine, vuole chiudere i conti e vincendo, praticamente, lo farebbe. Sì, mancherebbero due giornate poi alla conclusione della Ligue 1 ma in caso di arrivo a pari punti sarebbe la differenza reti a decidere chi si porterà a casa la vittoria finale, e questa è nettamente appannaggio della formazione di Galtier.

Un Galtier che secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Francia potrebbe anche lasciare alla fine di questa stagione. Campos dopo un’annata così si starebbe muovendo per trovare un altro tecnico. Ma questo è un discorso che tocca poco. Adesso c’è da analizzare una partita che, a dire il vero, dovrebbe dire davvero poco. Certo, l’Auxerre, che adesso ha un solo punto sopra la zona retrocessione, ha decisamente bisogno di punti per cercare di raggiungere la salvezza ed evitare in questo modo una clamorosa retrocessione: ma parliamoci chiaro, non ci sono dubbi su chi davvero porterà a casa questo match. Il Psg è nettamente più forte e ha abbastanza motivazioni per chiudere in maniera veloce la pratica.

Anche perché il cammino dei padroni di casa non è così rose e fiori: una sola vittoria nelle ultime cinque uscite e poi una serie di sconfitte e di pareggi che hanno reso incandescente questo finale di stagione. A differenza del Psg che in Francia non ha quasi rivali e solamente per propri demeriti, vista la rosa, perde quelle poche partite in campionato. E poi, come detto, c’è anche questo campionato ormai da conquistare. Quindi, nessun dubbio.

Come vedere Auxerre-Psg, in diretta tv e in streaming

Auxerre-Psg è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la trentatreesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Pochi dubbi sulla vittoria del Psg contro un Auxerre che dovrà lottare nelle ultime due partite che rimarranno alla fine di questa stagione per conquistare la salvezza. La squadra di Galtier dovrebbe riuscire a sbloccare il match già nel primo tempo. E poi chiudere la contesa a sfida in corso. Insomma, vittoria semplice per i parigini che potrebbero anche festeggiare in caso di mancata vittoria del Lens che nel pomeriggio sarà impegnato sul campo del Lorient.

Le probabili formazioni di Auxerre-Psg

AUXERRE (5-3-2): Radu; Raveloson, Jubal, Jeanvier, I. Toure, Mensah; B. Toure, M’Changama, Massengo; Hein, Niang.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Zaire-Emery, Ruiz, Verratti, Bernat; Messi, Ekitike, Mbappe.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3