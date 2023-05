Manchester United-Chelsea, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Manchester United-Chelsea è un recupero della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca oggi alle 21:00: formazioni e pronostici

Basta un solo punto al Manchester United per mettere la parola fine in maniera definitiva al discorso Champions League. La squadra di Ten Hag contro il Chelsea in casa può chiudere i conti. E le sensazioni sono tutte positive per i Red Devils.

Il recupero della giornata numero 32 del campionato inglese dà un’enorme possibilità alla truppa del tecnico olandese: il Liverpool potrebbe questa sera dire addio alla qualificazione alla massima competizione europea per la prossima stagione. E non dovrebbero esserci dubbi sul risultato finale, anche perché sappiamo benissimo qual è stata la stagione del Chelsea, che ha chiuso praticamente a gennaio il proprio campionato, e non vede l’ora di ricominciare il prossimo anno con un nuovo tecnico in panchina e con una squadra che deve per forza di cose riscattare un’annata disastrosa.

Il pensiero dei Blues ovviamente è tutto rivolto al prossimo anno quindi, a differenza di quello della squadra padrona di casa, che vuole come detto chiudere in bellezza e brindando alla qualificazione. Insomma, le motivazioni in questa partita faranno la differenza, senza se e senza ma. Motivazioni che spingono verso una sola direzione: la vittoria del Manchester United.

Come vedere Manchester United-Chelsea in diretta tv e in streaming

Manchester United-Chelsea è in programma giovedì 25 maggio alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una gara che intanto almeno tre reti complessive le dovrebbe regalare. Così come dovrebbe regalare, alla fine, anche una rete per squadra. Sì, a Old Trafford sarà probabilmente così, con la certezza che la squadra di Ten Hag si porterà a casa l’intera posta in palio perché è una partita che vale davvero tanto. Una partita alla quale guarda con molto interesse anche il Liverpool di Klopp che però sa benissimo che le possibilità di entrare in Champions sono praticamente nulle. E questa sera arriverà anche la conferma di questo.

Le probabili formazioni di Manchester United-Chelsea

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.

CHELSEA (3-4-1-2): Kepa; Chalobah, Silva, Fofana; Azpilicueta, Fernandez, Loftus-Cheek, Hall; Gallagher; Havertz, Sterling.



POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1