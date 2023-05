Tennis, la stagione dei bikini inizia col botto: la fantasia galoppa

Tennis, un inizio più che promettente: la bella atleta ha tirato fuori dal guardaroba un bikini che non lascia spazio all’immaginazione.

Patrizia Mirigliani ci aveva visto giusto. Di bellezze mozzafiato nei decenni ne ha viste a bizzeffe, ma si era resa subito conto del fatto che lei, fra tutte, aveva un fascino ineguagliabile. Equiparabile solo a quello di una delle donne più belle del pianeta: Sophia Loren.

Quel paragone cascava a fagiolo. L’esperienza a Miss Italia fa ormai parte del passato, ma Susanna Giovanardi è fiorita ed è ancor più bella di quando, giovanissima, calcò il palcoscenico dello storico concorso. Oggi lavora nel fashion system, ma è anche una tennista di grande talento. Sta lavorando sodo per debuttare nel circuito maggiore del tennis, e se ci metterà la stessa determinazione su cui ha fatto leva per entrare nel mondo della moda, siamo certi che ce la farà quanto prima. Si allena tanto e con costanza e, nel tempo libero, ne approfitta per mettere in mostra tutto quello di cui Madre Natura le ha fatto dono. Perché l’atleta romana, che studia anche per conseguire la laurea in Scienze motorie, non ha solo un viso bellissimo. Ha anche un corpo perfetto che fa di lei una donna assolutamente irresistibile.

Qualunque cosa indossi, la Giovanardi sembra sempre e comunque una dea. Che sia estate o che sia inverno, che sfoggi una minigonna o un cappotto, la sua bellezza è talmente prorompente che è impossibile passi in secondo piano. Figurarsi cosa accade, allora, quando si sveste degli abiti pesanti per indossare, finalmente, ciò che più valorizza il suo fisico statuario: il bikini.

Tennis, Susanna Giovanardi cala l’asso. E questo è solo l’inizio

Inutile chiederselo. Non c’è bisogno di immaginarlo. La tennista capitolina ha postato proprio qualche ora uno scatto che la ritrae con indosso un delizioso due pezzi floreale, motivo per il quale è sufficiente andare a spulciare nel suo profilo Instagram per scoprire quanto i costumi da bagno le donino.

Questo, in particolar modo, le sta divinamente bene. Ma la stagione calda è appena iniziata e chissà quanti altri meravigliosi bikini indosserà la dolce Susanna, fidanzata con l’ex di Flavia Pennetta Andrea Preti, da qui alla fine dell’estate. Ci sarà di che rifarsi gli occhi, ma attenzione: questa visione da bollino rosso potrebbe mettere a dura prova i follower. Lo dimostra il fatto che molti di essi abbiano già commentato questa foto con grande entusiasmo, rivelando di avere un vero e proprio debole per la Giovanardi. Che, non a caso, è ritenuta essere una delle tenniste più sensuali al mondo.