Sara Croce e quelle curve disegnate: total black irresistibile

Sara Croce, le curve della meravigliosa influencer e modella sembrano disegnate: l’ultimo selfie allo specchio ha mandato Instagram in fiamme.

L’affascinante Sara Croce non è certamente nuova alle attenzioni del pubblico. Dal suo esordio nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione a Miss Italia all’ingresso nel cast di”Avanti un Altro” nei panni della Bonas, si è sempre fatta notare per il suo charme e il suo fisico mozzafiato. Le sue bellissime forme sembrano disegnate da un artista e l’ultimo selfie apparso tra le sue storie è a dir poco letale.

Modella ed influencer con un profilo Instagram seguito da 1 milione di followers, Sara Croce è salita alla ribalta nelle fila del rinomato concorso di bellezza Miss Italia. La 24enne si è classificata al quarto posto aggiudicando la vittoria della fascia di Miss Miluna Lombardia e quella di Miss Tricologia. Da quel momento in poi la sua carriera ha preso il volo e, più spedita che mai, si è fatta conoscere al pubblico tra shooting fotografici e sfilate di moda.

Nel 2019 è arrivata la svolta: è stata scelta per prendere parte ad una puntata di “Ciao Darwin” nel ruolo di Madre Natura. Per Sara non è stato difficile attirare le attenzioni del pubblico che, alla sua vista, è rimasto totalmente incantato. Oltre ad avere un bellissimo viso, dai lineamenti delicati che potremmo definire perfetti, è dotata di un corpo da urlo, del quale lei stessa si prende molta cura con allenamenti costanti.

Sara Croce, il look da Catwoman fa sognare tutti

Molto attiva su Instagram, la modella interagisce ogni giorno con i suoi fan tramite le storie, mostrandosi durante i suoi impegni lavorativi ma anche nella sua quotidianità, tra uscite, eventi e viaggi. Proprio nelle scorse ore è stata ospite dall’inaugurazione di un nuovo punto vendita del brand Boggi Milano a Como. Per l’occasione ha ben pensato di sfoderare tutta la sua incredibile sensualità con un look “graffiante” da Catwoman.

Sara ha indossato una tutina intera a maniche lunghe molto attillata, ad esaltare le sue curve pericolose. Tra le sue storie, ha condiviso un selfie allo specchio nel quale è più irresistibile che mai. L’outfit le calza a pennello e per i followers è stato impossibile non rimanere incantati davanti al suo decolleté, accentuato dalla scollatura generosa.

Per non parlare del lato B: la modella ha un fisico di marmo che riesce sempre a mandare il web in delirio. Il look, ovviamente, è stato molto apprezzato dai fan e dalle immagini apparse sul profilo di Sara sembrerebbe proprio che si sia goduta a pieno la serata. E sicuramente il suo outfit avrà attirato l’attenzione di tutti i presenti.