Ligue 1, i pronostici sulla penultima giornata

Ligue 1, anche il massimo campionato francese è arrivato alla battute finali. Il PSG è a un passo dal titolo: pronostici.

La Ligue 1, come gli altri principali campionati europei, volge al termine. La penultima giornata va in scena occasionalmente tutta di sabato e con le dieci partite in contemporanea, alle 21. E potrebbe essere quella decisiva per l’assegnazione del titolo.

Occhi puntati sullo Stade de la Meinau di Strasburgo, dove è di scena il Psg capolista, a un passo dal suo undicesimo titolo. Forti dei sei punti di vantaggio sul Lens, con una vittoria gli uomini di Christophe Galtier si confermerebbero campioni di Francia. Ma anche un pareggio, di fatto, renderebbe impossibile una rimonta dei giallorossi: in caso di arrivo a pari punti, infatti, Mbappé e compagni possono contare sulla migliore differenza reti, nettamente a loro favore. Gli alsaziani grazie ad un ottimo finale di stagione si sono assicurati la salvezza: non è ancora matematica, ma il Nantes quartultimo è a -6 con due giornate ancora da giocare e rispetto allo Strasburgo ha una differenza reti peggiore. Il Psg, nonostante le pesanti assenze a centrocampo, dovrebbe evitare la sconfitta ma difficilmente riuscirà a tenere la porta inviolata contro una squadra che sta vivendo un buon momento di forma, soprattutto dal punto di vista realizzativo. La vittoria arriverà invece puntuale per il Lens, che verosimilmente riuscirà a segnare anche un buon numero di gol contro l’Ajaccio già retrocesso: potrebbe realizzarne dai tre ai sei.

Le previsioni sulle altre partite

Tra le gare in assoluto più interessanti, che interessano sia la lotta per l’Europa che quella per la salvezza, c’è Lille-Nantes. La squadra di Paulo Fonseca è chiamata a difendere il quinto posto dagli assalti di Rennes e Lione, rispettivamente a -1 e a -4.

La vittoria ottenuta nello scorso turno con il Marsiglia, la quarta di fila davanti al proprio pubblico, fa ben sperare in vista della sfida con i disastrosi gialloverdi, che ad oggi sarebbero retrocessi in Ligue 2. Il Nantes non vince da febbraio ed è reduce dall’ennesima figuraccia (0-3 con il Montpellier). La salvezza è a un solo punto ma Lafont e compagni non sono padroni del proprio destino: devono vincere e sperare in una sconfitta dell’Auxerre. Che invece ha più possibilità di fare punti in casa di un Tolosa già salvo, sazio per la vittoria della Coupe de France e che non ha più niente da chiedere a questo campionato. Previsti gol a grappoli nel match tra Rennes e Monaco, con i padroni di casa obbligati a vincere se vogliono continuare a credere all’Europa. Ma non possono dormire sonni tranquilli neppure i monegaschi, che hanno solo tre punti in più rispetto allo stesso Rennes. Ci crede anche il Lione, favorito sul Reims, mentre il Marsiglia, in teoria non ancora fuori dalla corsa per il secondo posto, potrebbe subire almeno un gol nel match con il Brest. Probabile successo anche per il Clermont, che in casa vince da cinque gare consecutive.

Ligue 1: possibili vincenti

Lens (in Lens-Ajaccio)

Lione (in Lione-Reims)

Clermont o pareggio (in Clermont-Lorient)

Lille (in Lille-Nantes)

Auxerre o pareggio (in Tolosa-Auxerre)

Le partite da almeno un gol per squadra

Rennes-Monaco

Montpellier-Nizza

Angers-Troyes

Marsiglia-Brest

Ligue 1: le partita da almeno tre gol complessivi

Lens-Ajaccio

Rennes-Monaco

Strasburgo-PSG