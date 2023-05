Liga, zona retrocessione: pronostici penultima giornata

Liga, zona retrocessione: nel campionato spagnolo sono diversi i club in gioco per non rischiare di andare in Segunda: ecco i nostri pronostici per la penultima giornata

Due giornate alla fine del campionato spagnolo e se davanti i giochi sono ormai fatti o quasi, dietro davvero potrebbe succedere di tutto. Solamente l’Elche infatti, già da un poco di tempo, è retrocesso e, udite udite, al momento sono sette le squadre che possono sia esultare per la salvezza o disperarsi per la retrocessione.

Sì, intanto la classifica: Espanyol 35, Valladolid 38, Cadice 38, Getafe 38, Almeria 39, Celta Vigo 40, Valencia 40. In questo momento sarebbe la squadra del presidente Ronaldo quella che andrebbe in Serie B per via della differenza reti. Ma è evidente che la classifica è davvero intricata e che realmente ci sono dei fattori che possono incidere da qui ai prossimo 180 minuti e che possono ovviamente stravolere la classifica. Diciamo che tutte possono uscire dalla lotta, anche quelle che al momento sono o sembrano un poco più spacciate. Ma andiamo a vedere, adesso, i tre incontri del prossimo fine settimana – partite che si giocheranno tutte domenica alle 19 – che possono cambiare e determinare le sorti di questa stagione.

Liga, zona retrocessione: i nostri pronostici

Allora, abbiamo preso in considerazione tre partite: Almeria-Valladolid, Cadice-Celta Vigo e Getafe-Osasuna.

Partiamo dalla prima, che vede due squadre che lottano. Con una vittoria l’Almeria sarebbe salva: nelle ultime cinque partite per i padroni di casa sono arrivate due vittorie e tre sconfitte mentre il Valladolid si è dato un’altra possibilità battendo il Barcellona nell’ultimo turno. Allora, in questo caso, noi vediamo decisamente favoriti i padroni di casa.

Cadice-Celta Vigo è un altro match a rischio infarto per i tifosi. Il Celta ha una rosa importante e non dovrebbe perdere. Un punto potrebbe infatti significare tanto. In questo caso andiamo per la doppia opportunità. Sì, difficile che il Cadice possa vincere questo match.

Chiudiamo con Getafe-Osasuna: se da un lato si lotta per la salvezza, dall’altro per un posto in Europa. Questa è da tripla. Ma noi puntiamo sulla voglia del Getafe di cercare la salvezza. Quindi anche in questo caso doppia oppurtità.

I PRONOSTICI

Almeria-Valladolid 1

Cadice-Celta Vigo X2

Getafe-Osasuna 1X+over 1,5