Federica Masolin, curve in pista e non solo: outfit micidiale

Federica Masolin, a quanto pare le curve non sono solamente in pista: il suo outfit ha mandato il web in delirio.

Nelle scorse ore l’amata conduttrice, da anni seguitissimo volto della Formula 1, ha passato una serata presso il prestigioso Rome Cavalieri Waldorf Astoria. Per l’occasione ha deciso di indossare un outfit a dir poco micidiale: sui social, infatti, ha fatto una vera e propria strage di cuori.

Solare, ironica ed estremamente affascinante, ma anche determinata e pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi: Federica Masolin si è avvicinata molto presto al mondo dello sport, grazie allo zampino del padre, e una volta terminati gli studi si è lanciata nel settore del giornalismo.

La svolta è arrivata quando, a soli 20 anni, è entrata a far parte della redazione di Sky Sport per uno stage. La conduttrice ha dimostrato molto presto di avere un grandissimo talento e grazie alla sua dedizione è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo. La sua carriera è iniziata come inviata di pallavolo, sia per la Lega maschile che per quella femminile, della Serie A1.

È poi passata ai campionati di calcio di Serie A e B, facendosi conoscere dagli spettatori da bordo campo. Si è dedicata alla copertura di diverse manifestazioni importanti, tra cui la Copa América del 2011. Inoltre, ha curato le Olimpiadi estive del 2012 e quelle invernali del 2014.

Federica Masolin, il look total black fa impazzire tutti

Oggi la conduttrice è il volto di punta di Sky Motori, un traguardo che le dato tante soddisfazioni negli ultimi anni. Lei stessa ha affermato di aver trovato la sua dimensione con la Formula 1, avendo a che fare con meno stereotipi rispetto a sport come il calcio. Ma la sua popolarità non si ferma al piccolo schermo: anche sui social ha un notevole seguito.

Su Instagram, Masolin può vantare numeri da influencer. I suoi post vengono puntualmente sommersi dai like e commenti dei followers, che ormai hanno perso la testa per lei. La sua bellezza incantevole è sicuramente un punto a favore. La giornalista è sempre molto attiva sul web e, oltre a mostrarsi sulla pista, apparare spesso in scatti in cui sfoggia i suoi incredibili outfit, come quello che vi proponiamo.

In occasione della serata trascorsa nel lussuoso Rome Cavalieri Waldorf Astoria, ha deciso di indossare un look total black che ha conquistato tutti, caratterizzato da giacca blazer, top a fascia e pantaloni a zampa di elefante. In passato Masolin ha dimostrato di avere uno spiccato gusto per la moda e, anche questa volta, è riuscita a lasciare tutti a bocca aperta.