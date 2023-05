La Camila Giorgi di Kiev è irrefrenabile: quel completo spacca

La Camila Giorgi di Kiev è più lanciata che mai sui social, dove nelle scorse ore ha condiviso una serie di scatti da togliere il fiato.

Come la celebre Camila Giorgi – diventata un’icona di sensualità sui social grazie alle sue foto mozzafiato – anche la protagonista di queste articolo si sta guadagnando una grande popolarità sul web a colpi di scatti da urlo. Nata in Germania, cresciuta in Ucraina e attualmente residente in Florida, è ormai lanciatissima su Instagram.

Nella storia del tennis sono diverse le campionesse ad aver fatto batte il cuore dei tifosi per via del loro fascino. Atlete come Maria Sharapova, Anna Kurnikova o, più recentemente, Eugenie Bouchard si sono fatte conoscere in tutto il mondo non solo per i loro successi sul campo ma anche per la loro irresistibile bellezza. Lo stesso vale per Camila Giorgi, la giocatrice maceratese che su Instagram condivide i suoi sensazionali servizi fotografici.

La protagonista di questo articolo non è da meno: sebbene si sia fermata alla posizione numero 1020 del WTA (raggiunta nel 2019), sui social la bella Angelina Shakhraichuk è seguita da migliaia di tifosi ed appassionati, che ha conquistato con il suo fisico avvenente e i suoi bellissimi lineamenti, tanto da essersi guadagnata il titolo di coach più sexy del mondo.

Le sue curve pericolose non sono passate inosservate sul web. Lei stessa ha dimostrato di sentirsi perfettamente a suo agio davanti alla camera stuzzicando le fantasie dei followers. Da qualche anno a questa parte, ha deciso di mettere da parte le competizioni e di dedicarsi alla carriera di allenatrice, oltre che a quella di modella.

La Camila Giorgi di Kiev: Angelina Shakhraichuk fa sognare i tifosi con i suoi scatti in campo

Angelina non ci ha messo tanto ad attirare le attenzioni degli utenti. Basta dare un’occhiata al suo profilo per rimanere letteralmente incantati dal suo splendido viso e dal suo corpo incredibile. Sempre molto attiva online, solamente nelle scorse ore ha condiviso alcune foto scattate prima di dare inizio ai suoi allenamenti.

“È ora di giocare” ha scritto nella didascalia del post in cui è possibile vederla in tenuta sportiva, con indosso un completo firmato Yonex che è stato promosso a pieni voti dai fan. “Ancora una volta Yonex non è mai apparso meglio”, “Quel vestito ti sta benissimo”, “Assolutamente meravigliosa” sono state le risposte di alcuni utenti.

L’atleta è semplicemente stupenda. I suoi capelli sono raccolti in un treccia che mette in risalto il suo bel viso, mentre guarda dritto nell’obiettivo con i suoi incantevoli occhi di ghiaccio. Per non parlare della sua posa: Angelina ha una silhouette da sogno e resisterle è davvero un’impresa.