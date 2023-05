I pronostici di giovedì 25 maggio: Serie B, Liga e Premier League

I pronostici di giovedì 25 maggio: c’è l’andata dei playout di Serie B tra Cosenza e Brescia, due partite di Liga e un recupero di Premier League.

Terminata venerdì scorso la regular season, prende il via stasera la fase degli spareggi per la Serie B con l’andata dei playout tra Cosenza e Brescia. Le due squadre sono arrivate a pari punti in campionato, motivo per cui in caso di punteggio in parità tra andata e ritorno si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Il Brescia, avanti negli scontri diretti, avrà però il vantaggio di disputare in casa la partita di ritorno, motivo per cui il Cosenza dovrà dare il massimo nel suo campo.

In Premier League il Manchester United ha bisogno di un solo punto per conquistare la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League senza aspettare l’ultima giornata. Contro il disastroso Chelsea della gestione Lampard, che ha ormai staccato la spina da tempo, molto probabilmente di punti ne arriveranno tre.

Pronostici altre partite

Nella Liga spagnola il Valencia grazie ai sette punti totalizzati nelle ultime tre giornate si è tirato momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, ma non può ancora cantare vittoria: in casa del tranquillo Maiorca anche un punto andrebbe bene per avvicinare ulteriormente l’obiettivo salvezza.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester United vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Manchester United-Chelsea, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Valencia o pareggio (in Maiorca-Valencia, Serie B, ore 19:30)

• Cosenza o pareggio (in Cosenza-Brescia, Serie B, ore 20:30)

• Manchester United (in Manchester United-Chelsea, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Grasshoppers-St Gallen, Super League, ore 20:30

• Lugano-Young Boys, Super League, ore 20:30

• Oriente Petrolero-Bragantino, Copa Sudamericana, ore 02:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Manchester United-Chelsea, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Maiorca-Valencia, Liga, ore 19:30)