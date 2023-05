Federer dalla parte di Berrettini: “È una situazione orribile”

Berrettini, l’intervento di Federer casca proprio a fagiolo: così lo svizzero ha dato man forte al tennista romano.

Si potrebbe pensare che le critiche non facciano loro né caldo e né freddo. Che ci siano in qualche modo abituati. Ma la verità è che le cose non stanno proprio così. Perché essere attaccati, soprattutto gratuitamente, da che mondo è mondo è una delle cose più fastidiose che ci siano.

E lo sanno bene i tennisti italiani, nessuno escluso, costantemente alle prese con polemiche e attacchi d’ogni sorta. Jannik Sinner viene bersagliato perché non è ancora stato capace di vincere, malgrado il suo talento, un Masters 1000 o uno Slam. Stesso discorso per Lorenzo Musetti, a detta di molti “inconcludente” e non destinato, come si pensava invece un tempo, a grandi cose. Quello messo peggio di tutti è comunque Matteo Berrettini, che viene messo quotidianamente alla gogna per i motivi più disparati. Per il suo fisico fragile, in primis, che lo ha spesso costretto a saltare tornei e che ha rallentato, inevitabilmente, la sua carriera. E, da qualche tempo a questa parte, anche per la sua storia d’amore con Melissa Satta, che a detta del popolo dei social sarebbe una distrazione troppo grande per un tennista della sua portata.

Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Di certo c’è che non dev’essere affatto facile, essere un atleta in questo millennio. Perché la tecnologia ci avrà sì permesso di abbattere le distanze e di fare un sacco di cose pazzesche, ma è innegabile che abbia fatto venir meno un valore essenziale: l’empatia.

Berrettini, non ti curar di loro ma guarda e passa

Berrettini si è più volte lamentato – anche nel corso del podcast che ha registrato qualche giorno fa, Passa dal BSMT – del fatto che sui social network ci sia troppa cattiveria gratuita. Cosa che, ipotizziamo, non deve essere facile da gestire. E lo dimostra il fatto che Musetti abbia saggiamente deciso di limitare i commenti sul suo profilo Instagram.

Fortuna che a dare man forte al tennista romano e a chi, come lui, è costantemente sotto attacco, ci ha pensato una stella arrivata dal “passato”. Roger Federer ha pensato infatti che fosse il caso di intervenire e di mettere i giovani atleti in guardia dalle insidie del web.

“C’è bisogno di una rivoluzione – ha detto lo svizzero, come riferisce l’Express – o almeno di un’evoluzione rispetto al punto in cui siamo oggi. Penso che abbiamo bisogno di aiutare, istruire e guidare di più le giovani generazioni. Non riesco a immaginare di affrontare l’inizio della mia carriera con i social media, io non ho idea di come l’avrei gestita. Per ogni dieci bei commenti c’è sempre un commento negativo e, ovviamente, è quello su cui ti concentri. È una situazione orribile“.