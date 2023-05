Penalizzazione Juventus: “Il meno 10 è definitivo, anche se il club va alla verifica”

La Juventus potrebbe appellarsi al Collegio di Garanzia dello Sport per imbastire un ricorse un ricorso di legittimità, ma a quanto pare il meno 10 in classifica non potrà essere mitigato.

L’avvocato Mattia Grassani (legale del club di De Laurentiis), e protagonista qualche mese fa di un siparietto in tv con Allegri, si è espresso ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, sulla penalizzazione della Juve, parlando di un “meno 10 definitivo“.

“Il verdetto del 15 giugno interverrà a campionato finito“, ha spiegato l’avvocato. “E quindi i verdetti che arriveranno saranno quelli di chiusura del percorso, perché per quella data la Juventus avrà già fatto l’eventuale nuovo ricorso. Il deferimento prevede doppia manovra stipendi, partnership privilegiate e rapporti opachi con gli agenti“.

“Il deferimento“, è andato avanti l’intervistato, “può portare altri punti in dote alla posizione in classifica della Juventus. Ma il meno 10 non si tocca. Non è impossibile uno scenario in cui la Juventus sia privata di un titolo in questa stagione e penalizzata con un handicap nel prossimo campionato”.

L’avvocato di De Laurentiis sicuro: “Definitivo il meno 10 alla Juventus“

“Tecnicamente è assolutamente lecito, possibile e scontato che la Juventus ricorra al Collegio di Garanzia dello Sport avverso alla sanzione ieri pubblicata. Il sistema di giustizia sportiva lo prevede“, ha detto ancora l’avvocato Grassani. “Una volta note le motivazioni, la Juventus riuscirà sicuramente a imbastire un ricorso di legittimità. Ma non ci sarà un nuovo procedimento sui ruoli. Si avrà solo la verifica, per capire se le norme sono state applicate correttamente o se ci sono stati gravi errori logici e motivazionali“.

“La Juventus potrà azionare questo tipo di strumento. Circa l’esito, a differenza degli altri gradi di giudizio, questo percorso ha un tracciato abbastanza segnato. Dopo che la Corte Federale di Appello ha ricevuto le motivazioni, altro non ha fatto che applicare i principi di diritto… Difficilmente si potrà avere un annullamento con rinvio o una riduzione. Una strada molto limitata con parametri molto stretti che dovrebbe confermare il Collegio di Garanzia. Il meno 10 della Juventus appare fortemente uno standard ormai definitivo”.

“La sanzione di dieci punti, per essere afflittiva basta che privi il club di un traguardo sportivo, che sia uno sull’altro. Questo è il principio. Ora è arrivato il -10 e ci si deve ragionare in via pressoché definitiva. Mentre il giudizio del 15 giugno sarà legato all’afflittività o meno in base a ciò che succederà nelle prossime due giornate“.