Lione-Monaco, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lione-Monaco è una partita della trentaseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici.

Il Lione ha ancora qualche residua possibilità di acciuffare il quinto posto nonostante il k.o. inspiegabile di domenica scorsa contro un Clermont senza obiettivi realistici.

Fortunatamente per i Gones di Laurent Blanc, il Lille non è scappato, pareggiando in casa del Monaco e restando a +4 su Lacazette e compagni, quando mancando soltanto tre partite alla fine della Ligue 1 2022-23. Se vuole evitare di restare per il secondo anno di fila fuori dall’Europa, il Lione a questo punto non ha scelta: deve provare a vincerle tutte. Nell’anticipo della trentaseiesima giornata al Groupama Stadium arriva proprio il Monaco, che dopo essere uscito ormai definitivamente dalla corsa per il terzo posto è chiamato a consolidare almeno il quarto, che significa qualificazione diretta alla prossima Europa League. L’obiettivo dei monegaschi era l’agognato ritorno in Champions League ma Lens e Marsiglia nel complesso hanno fatto meglio della squadra di Philippe Clement, che dovrà accontentarsi di assistere dal divano ad un’altra edizione delle coppa dalle grandi orecchie.

Totale equilibrio nei precedenti

La continuità non è stata neppure il piatto forte del Lione, che paga un avvio oltremodo stentato. E con Blanc – subentrato in autunno a Bosz – la svolta c’è stata solo in parte.

Ma, al netto della sconfitta sul campo del Clermont, la formazione allenata dall’ex difensore della nazionale francese, è una delle più in forma di questo finale di stagione, con ben cinque vittorie nelle ultime sette giornate di campionato. Il grande rammarico dei Gones è quello di non essere riusciti a vincere la Coupe de France, un torneo che li ha visti arrivare fino alla semifinale e che sarebbe stato un lasciapassare per l’Europa. Nella gara d’andata, giocata lo scorso settembre, si impose 2-1 il Monaco ma negli ultimi precedenti tra le due squadre si registra grande equilibrio con cinque vittorie per parte.

Come vedere Lione-Monaco in diretta tv e in streaming

La gara tra Lione e Monaco, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Entrambe hanno fatto più punti in trasferta che in casa, con il Monaco che è la squadra che ha segnato più reti dopo il Psg. Per il Lione è forse l’ultima chiamata in ottica quinto posto e potrebbe valerne la pena spendere un gettone sui Gones in una gara che preannuncia spettacolo: i gol non dovrebbero mancare né da una parte né dall’altra.

Le probabili formazioni di Lione-Monaco

LIONE (3-4-1-2): Lopes; Diomandé, Lovren, Lukeba; Gusto, Caqueret, Tolisso, Tagliafico; Cherki; Sarr, Lacazette.

MONACO (4-2-3-1): Nübel; Vanderson, Disasi, Matsima, Caio Henrique; Fofana, Matazo; Minamino, Golovin, Jakobs; Boadu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1