Pisa-Spal, Serie B: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Pisa-Spal è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Con un cammino dell’ultimo mese terribile, il Pisa ha dilapidato tutto il tesoretto che era riuscito a mettere da parte con una rimonta incredibile e adesso, a novanta minuti dalla fine della regular season, sarebbe fuori dalla zona playoff.

Certo, l’ultima giornata regala un impegno assai agevole contro una Spal già retrocessa. E allora l’obbligo è quello di fare tre punti e sperare che le altre davanti non vincano. Ad esempio il Palermo, contro un Brescia che perdendo potrebbe anche retrocedere, non ha un impegno agevole. Così come il Venezia, che gioca a Parma, e che potrebbe anche non vincere contro una squadra che vuole il quarto posto che permetterebbe di volare direttamente in semifinale.

In tutto questo ambaradan di risultati possibili, una cosa sola al momento appare davvero certa. Che la squadra di D’Angelo, contro quella di Oddo, può e deve vincere. E senza stare qui a girarci troppo intorno perché non ne vale davvero la pena, il Pisa questa partita la vincerà, magari anche sbloccandola nel primo tempo, e poi tutti collegati alla radiolina – o al tablet – per vedere quello che succede sugli altri campi.

Come vedere Pisa-Spal in diretta tv e in streaming

Pisa-Spal è in programma venerdì 19 maggio alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Pisa-Spal

Gli occhi e le orecchie probabilmente saranno a Palermo e Parma. Perché il Pisa, la pratica Spal, formazione retrocessa in maniera aritmetica la scorsa settimana, la dovrebbe chiudere presto e senza particolari problemi. La squadra di D’Angelo sogna il riaggancio alla zona playoff dopo aver dilapidato un patrimonio nell’ultimo mese non vincendo mai. Un peccato per i toscani dopo la delusione dello scorso anno. E se anche questa volta l’obiettivo dovesse fallire proprio vicino al traguardo, sarebbe durissima riuscire a ripartire.

Le probabili formazioni

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Barba, Caracciolo, Beruatto; Nagy, De Vitis, Mastinu; Sibilli; Torregrossa, Gliozzi.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Varnier, Meccariello, Celia; Tunjov, Maistro, Zanellato; Rauti; Rabbi, Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0