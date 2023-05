Ternana-Frosinone, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ternana-Frosinone è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Noi lo abbiamo messo nel clamoroso, nei nostri pronostici del giorno. Ma poi, se realmente finisse in pareggio, di clamoroso non avrebbe davvero nulla. Sì, perché la partita tra Ternana e Frosinone è una di quelle che sembrano realmente scritte in questo finale di stagione. Anzi, in questi novanta minuti che mancano alla fine della stagione. E andiamo a vedere perché.

Gli ospiti da un poco sono in Serie A e pensano alle meritate vacanze e soprattutto, la dirigenza, a programmare la prossima stagione, quella della massima serie: Grosso o no in panchina? La domanda è questa per il momento tra i laziali con l’ex campione del Mondo che ha buone possibilità di rimanere in sella. E in casa Ternana a cosa si pensa? Si pensa alla salvezza e quando mancano solamente 90 giri di lancette questa è distante solamente un punto. Parliamoci chiaro: potrebbe pure non servire, ma perché rischiare qualcosa quando basterebbe fare un catenaccio incredibile per portare a casa uno zero a zero che farebbe iniziare i festeggiamenti?

Ora, Lucarelli non sembra avere intenzione di mettere tutti dietro la linea della palla. Ma se il match ad un certo punto dovesse essere in bilico, allora bando al bel gioco e solamente il pensiero del risultato. Un punto a testa. Che al Frosinone non serve a nulla. Ma che alla Ternana serve, eccome, per essere certa della cadetteria anche il prossimo anno.

Come vedere Ternana-Frosinone in diretta tv e in streaming

Ternana-Frosinone è in programma venerdì 19 maggio alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Ternana-Frosinone

Non sappiamo se entrambe le squadre troveranno la via della rete. No, non lo sappiamo. Sappiamo solamente una cosa: alla Ternana basta il pareggio contro il Frosinone che è già in Serie A per brindare alla salvezza. Non crediamo serva aggiungere altro.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Ghiringhelli, Sorensen, Capuano; Defendi, Coulibaly, Di Tacchio, Palumbo, Corrado; Falletti, Favilli.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Boloca, Mazzitelli, Rohden; R. Insigne, Moro, Caso.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0