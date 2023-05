Bundesliga, pronostici trentatreesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, un sabato pomeriggio di fuoco nel massimo campionato tedesco. Tutto da decidere nella lotta per la salvezza: pronostici.

Mancano 180 minuti al termine della Bundesliga e la situazione si fa sempre più rovente nella lotta per non retrocedere, dove non è stato ancora emesso alcun verdetto. La penultima giornata di campionato farà verosimilmente chiarezza da questo punto di vista e potrebbero arrivare le prime sentenze. Ultima spiaggia per l’Hertha Berlino, fanalino di coda della classifica e ormai con un piede e mezzo in Zweite Liga.

I capitolini non hanno altri risultati a disposizione oltre alla vittoria se vogliono evitare di finire in cadetteria per la prima volta dopo dieci anni. E, con ben sei punti da recuperare sulla quartultima, neanche vincendo entrambe le ultime due partite sarebbero sicuri di farcela. Infuocato lo scontro diretto in programma sabato pomeriggio con il Bochum, che è proprio la squadra sulla quale gli uomini di Pal Dardai devono fare la corsa. L’Hertha è reduce dalla disastrosa prestazione di Colonia: un 5-2 che lascia poco spazio all’immaginazione e che ha riportato tutti subito sulla terra dopo il successo di sette giorni prima con lo Stoccarda. Una settimana fa ha invece ottenuto una vittoria fondamentale il Bochum, che ha prevalso 3-2 sull’Augsburg in un match dalle mille emozioni. Vista la posta in palio è complicato individuare un chiaro favorito ma quella dell’Olympiastadion è una partita che dovrebbe regalare almeno tre reti complessivi, tenendo conto che all’Hertha non può certo bastare il pareggio. Un’altra gara da tenere sott’occhio per chi va in cerca di gol è Schalke 04-Eintracht Francoforte: il club di Gelsenkirchen è terzultimo a quota 30 punti e al momento sarebbe costretto a disputare lo spareggio promozione-retrocessione.

Sabato scorso lo Schalke 04 ne ha presi sei dal Bayern Monaco ma contro l’Eintracht, ormai concentrato quasi esclusivamente sulla finale di Coppa di Germania, ha probabilmente qualche motivazione in più e non sarebbe una sorpresa se evitasse almeno la sconfitta.

Le previsioni sulle altre partite

Basta un punto al Werder Brema, a pochi centimetri dalla salvezza, per essere sicuro di giocare in Bundesliga anche nella prossima stagione. I biancoverdi di Ole Werner dovrebbero strappare almeno un pari contro il Colonia, squadra senza più obiettivi.

Fullkrug e compagni in realtà potevano essere salvi già da un pezzo ma i risultati tutt’altro che entusiasmanti delle ultime giornate hanno posticipato il verdetto. Il Werder infatti viene da tre sconfitte consecutive, rimediate contro Schalke 04, Bayern Monaco e Lipsia. Si è di nuovo complicato la vita anche l’Hoffenheim di Pellegrino Matarazzo, che nell’ultimo mese è stato capace di battere solo l’Eintracht Francoforte. La squadra di Sinsheim è ancora molto lontana dalla salvezza matematica ed ha solo due punti in più della terzultima. Improbabile che faccia bottino pieno contro il motivatissimo Union Berlino, quarta forza del torneo che in caso di successo farebbe la storia qualificandosi alla Champions League per la prima volta: c’è da aspettarsi almeno un gol per parte.

Bundesliga: possibili vincenti

Schalke 04 o pareggio (in Schalke 04-Eintracht Francoforte)

Werder Brema (in Werder Brema-Colonia)

Union Berlino o pareggio (in Hoffenheim-Union Berlino)

Le partite da almeno un gol per squadra

Hertha Berlino-Bochum

Hoffenheim-Union Berlino

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Schalke 04-Eintracht Francoforte

Hertha Berlino-Bochum