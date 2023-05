Lille-Marsiglia, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lille-Marsiglia è una partita della trentaseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Tra le partite più interessanti e ricche di spunti della trentaseiesima giornata di Ligue 1 c’è sicuramente quella tra Lille e Marsiglia, entrambe in lotta per un piazzamento europeo.

Igor Tudor, alla sua prima stagione sulla panchina del club provenzale, è a un passo dal riportare l’Olympique in Champions League. Bisogna capire però se riuscirà a farlo entrando dalla porta principale oppure se dovrà prima superare il turno preliminare. Il Marsiglia è difatti nel bel mezzo di un avvincente duello a distanza con il Lens, l’altra squadra che ha provato a contendere il titolo al Psg: i giallorossi due settimane fa si sono aggiudicati lo scontro diretto, operando il sorpasso su Sanchez e compagni al secondo posto; ora hanno due punti in più e soprattutto sono padroni del proprio destino. E nel caso in cui gli uomini di Tudor arrivassero sull’ultimo gradino del podio mancherebbero l’accesso diretto alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Nella trasferta di Lille, intanto, il Marsiglia cercherà di blindare quantomeno la terza piazza: con un successo al “Pierre Mauroy” diventerebbe inarrivabile anche aritmeticamente per il Monaco, in campo ventiquattr’ore prima in un tutt’altro che banale scontro diretto per l’Europa con il Lione.

Lille, ora l’Europa è a rischio

Lione che per qualificarsi ad una coppa europea deve vincere e sperare in una contestuale sconfitta del Lille, squadra su cui gli uomini di Blanc stanno facendo la corsa.

Il club allenato dall’ex romanista Paulo Fonseca, attualmente quinto in classifica, in queste ultime giornate deve difendere con le unghie e con i denti l’ultimo posto utile per tornare a giocare in Europa. Alle spalle del Lille scalpitano, per l’appunto, Lione (a -4) e Rennes, che invece ha un solo punto in meno. Di importanza capitale dunque la sfida con il Marsiglia, da vincere a tutti i costi per non rischiare di essere beffati proprio al suono del gong. Per il Lille non è un gran periodo: i Dogues hanno ottenuto una vittoria nelle ultime quattro, battendo solo il modesto Ajaccio e segnando un gol tra Auxerre, Reims e Monaco. Fonseca punta sul fattore casalingo: in casa la sua squadra ha perso solo due partite ed è imbattuta addirittura dallo scorso agosto. Se la vedrà però contro una formazione, il Marsiglia, che vanta il secondo miglior rendimento esterno dopo il Psg, collezionando ben 39 punti su 51.

Come vedere Lille-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Lille-Marsiglia è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Si profila un incontro combattuto e che soprattutto non dovrebbe lesinare spettacolo, con entrambe le squadre a segno almeno in un’occasione. I tre punti servono tanto al Lille quanto al Marsiglia, ma gli uomini di Paulo Fonseca sono imbattuti da agosto davanti al proprio pubblico e verosimilmente riusciranno ad evitare la sconfitta anche stavolta.

Le probabili formazioni di Lille-Marsiglia

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Ismaily, Alexsandro, Fonte, Diakité; Gomes, André; Bamba, Cabella, Weah; David.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kolasinac, Gigot, Mbemba; Nuno Tavares, Veretout, Rongier, Clauss; Malinovsky, Under; Sanchez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2