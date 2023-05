Gratta e Vinci Maxi Miliardario: trova tutti i 6 numeri, non finisce benissimo

Gratta e vinci Maxi Miliardario, che delusione: ecco cosa è successo a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza.

C’è una ragione ben precisa se molti giocatori preferiscono il Gratta e vinci al Lotto, al Superenalotto e alle varie lotterie. Un motivo che è da ricercarsi nella scarica di adrenalina che, seppur graduale, si avverte nel momento in cui si inizia a grattar via la patina argentata dal proprio tagliando.

È per quel momento, oltre che ovviamente per cercare di mettere le mani sui premi in palio, che si tenta il tutto per tutto. Per provare quell’emozione e per scoprire, a poco a poco, se la fortuna ha deciso di baciarci o se, invece, ci abbia voltato le spalle. Ogni giocatore, però, si comporta in maniera diversa, davanti ad un biglietto nuovo di zecca. Ognuno ha la sua “tattica” e ognuno segue uno schema ben preciso, al momento di tirar fuori la monetina magica che potrebbe fargli vincere o no, dipende dai casi, una montagna di soldi. C’è chi gratta tutto in una volta, ad esempio, ma c’è anche chi preferisce farlo lentamente per gustarsi ancor più intensamente l’eventuale ebbrezza della vincita.

Chissà come avrà agito, allora, l’uomo di Cosenza che ieri ha portato a casa una discreta sommetta. Se abbia deciso di “ignorare” le regole e di procedere a modo suo, al contrario magari, svelando prima i premi e poi i numeri contenuti nel suo tagliando. Ma procediamo con ordine e iniziamo col dire che il fortunello in questione, che ieri si è recato presso l’agenzia Eurobet di Montalto Uffugo, ha acquistato un Gratta e vinci da 20 euro della serie Il Miliardario Maxi.

Gratta e vinci, quando giocare “al contrario” è meglio

Generalmente, chi segue la prassi rimuove prima la patina argentata dall’area “I tuoi numeri”, dopodiché passa a grattare quella che ricopre la sezione dedicata, invece, ai “Numeri vincenti”, all’interno della quale sono contenuti anche i premi ai quali si avrà eventualmente diritto.

E speriamo che l’uomo in questione non abbia seguito quest’ordine ma abbia curiosato prima nella sezione dei premi, perché in caso contrario la delusione potrebbe essere stata cocente. Nel biglietto acquistato in provincia di Cosenza ha trovato infatti tutti i 6 numeri vincenti, alcuni dei quali ripetuti anche due volte. In quel momento potrebbe aver pensato di aver vinto un sacco di soldi, ma così in realtà non è stato. La somma derivante dai vari premi vinti gli ha permesso di portare a casa 500 euro, che non è poco ma non è neanche una di quelle cifre che ti cambiano la vita.