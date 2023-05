Newcastle-Brighton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Newcastle-Brighton è un recupero della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Meno di due settimane alla fine della Premier League 2022-23. Eppure c’è ancora qualche gara da recuperare che potrebbe rivoluzionare le gerarchie in zona Champions League.

Una tra le più interessanti è senz’altro la sfida del St James’ Park tra i padroni di casa del Newcastle e il Brighton di Roberto De Zerbi. Uno scontro diretto a tutti gli effetti nonostante gli otto punti che al momento separano le due squadre in classifica. Davanti ci sono i Magpies, terzi a pari punti con il Manchester United. I bianconeri, protagonisti di un campionato sensazionale e trascorso costantemente tra le prime quattro, in queste ultime giornate rischiano seriamente di doversi accontentare dell’Europa minore (che sarebbe in ogni caso un risultato degno di nota). La “colpa” è del Liverpool: i Reds hanno vinto tutte e sette le ultime partite e adesso sono a un passo dal realizzare una rimonta che avrebbe del clamoroso. Salah e compagni, che lunedì scorso hanno battuto agevolmente anche il Leicester, sono ad una sola incollatura dal Newcastle ma hanno giocato un match in più, sia rispetto ai Magpies che al Manchester United. Per gli uomini di Eddie Howe, comunque ancora padroni del proprio destino, sarà fondamentale vincere le ultime tre gare: oltre al recupero, cruciale, con il Brighton dovranno affrontare anche Leicester e Chelsea.

Scontro diretto per l’Europa

Sulla carta sarebbero in gioco anche i Seagulls, la squadra che deve recuperare più partite, ben quattro. Con dodici punti a disposizione gli uomini di De Zerbi cercheranno realisticamente di consolidare il sesto posto, lasciandosi alle spalle Tottenham e Aston Villa.

La qualificazione all’Europa League sarebbe un traguardo storico per il Brighton, che non ha mai giocato una manifestazione continentale in passato. La squadra allenata dal tecnico emiliano intanto anche domenica scorsa si è confermata capace di tutto, andando a vincere 3-0 in casa dell’Arsenal e mettendo praticamente fine ai sogni di titolo dei Gunners. Tre vittorie nelle ultime quattro per i Seagulls, mentre la frenata del Newcastle è evidente dopo la sconfitta interna con l’Arsenal e il deludente pareggio di sabato in casa del Leeds (2-2).

Come vedere Newcastle-Brighton in diretta tv e in streaming

La gara tra Newcastle e Brighton, in programma giovedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la nota piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Due outsider di questa Premier League che si giocano tanto. Avrà forse maggiori pressioni il Newcastle, che ora sente il fiato sul collo del Liverpool. Il Brighton è una squadra imprevedibile e coraggiosa, ma i Magpies quest’anno hanno perso davanti al proprio pubblico solamente due volte, contro Arsenal e Liverpool. Dovrebbero ottenere un risultato positivo anche stavolta in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Newcastle-Brighton

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Bruno Guimaraes, Joelinton; Saint-Maximin, Wilson, Isak.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Gross, Dunk, Colwill, Estupinan; Caicedo, Gilmour; Mitoma, Mac Allister, Enciso; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2