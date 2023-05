I pronostici di giovedì 18 maggio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 18 maggio: ci sono le semifinali di Europa League e Conference League più Premier League, Serie C e Saudi Pro.

L’Inter si è qualificata per la finale di Champions League, stasera toccherà a Juventus, Roma e Fiorentina provare a fare altrettanto in Europa League e Conference League. Non sarà facile: la squadra allenata da Mourinho è l’unica che ha vinto all’andata, ma il Bayer Leverkusen è avversaria temibile e in casa dovrebbe riuscire a segnare.

La Juventus si è salvata in extremis col Siviglia soffrendo parecchio all’andata: a campi invertiti sarà ancora più difficile ma Allegri ha a disposizione tanti fuoriclasse e una rosa più profonda per provare a ribaltare il pronostico anche ricorrendo agli eventuali tempi supplementari.

Pronostici altre partite

In Conference League la Fiorentina ha le carte in regola per rimontare la sconfitta dell’andata in una partita da almeno un gol per squadra, gol che non dovrebbero mancare anche nell’altra semifinale tra AZ Alkmaar e West Ham.

Si gioca anche Newcastle-Brighton di Premier League e cinque partite dei playoff di Serie C: Ancona-Lecco, Audace Cerignola-Foggia, Gubbio-Entella, Pro Sesto-Vicenza e Virtus Verona-Pescara.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Fiorentina vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Basilea-Fiorentina, Conference League, ore 21:00

Vincenti

• Fenerbahce (in Fenerbahce-Trabzonspor, Super Lig, ore 19:00)

• Fiorentina (in Basilea-Fiorentina, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Fenerbahce-Trabzonspor, Super Lig, ore 19:00

• Newcastle-Brighton, Premier League, ore 20:30

• Basilea-Fiorentina, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Virtus Verona-Pescara, Serie C, ore 20:30

• Bayer Leverkusen-Roma, Europa League, ore 21:00

• AZ Alkmaar-West Ham, Conference League, ore 21:00

• Basilea-Fiorentina, Conference League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Siviglia-Juventus, Europa League, ore 21:00)