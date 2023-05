Siviglia-Juventus, Europa League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Siviglia-Juventus è un match valido per il ritorno delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv in chiaro, formazioni, pronostici.

La Juventus rischiava di dover ripartire con un gol di svantaggio nella trasferta andalusa ma a togliere le castagne dal fuoco ai bianconeri, una settimana fa, è stato di nuovo Federico Gatti, già decisivo nell’andata dei quarti di finale con lo Sporting.

Un colpo di testa dell’ex difensore del Frosinone a tempo scaduto ha permesso alla Vecchia Signora di pareggiare la rete di En-Nesyri, siglata nella prima mezz’ora del match. Una doccia gelida per il Siviglia, convinto di aver fatto il colpaccio allo Stadium. Un grosso sospiro di sollievo invece per Massimiliano Allegri, che in Spagna adesso non sarà obbligato a rimontare e a vincere con due reti di scarto. Si ricomincia dall’1-1. Chi fa un gol in più avanza al turno successivo ed è forse per questo che l’ha definita una “finale” il tecnico livornese, che non mette in palio l’Europa League ma un pass per l’ultimo atto di Budapest, dove la vincente affronterà una tra Roma e Bayer Leverkusen. La partita forse più importante della stagione per Danilo e compagni, che nel catino del “Sanchez Pizjuan” si giocano una stagione intera. La Juventus, pur essendo seconda in classifica con un vantaggio di otto punti sul Milan quinto, molto presto dovrà fare i conti con una nuova penalizzazione per il caso plusvalenze. Che, di fatto, la estrometterà dalle prime quattro: l’unico modo per qualificarsi alla Champions, dunque, è proprio vincere l’Europa League.

Un fortino inespugnabile?

Per battere una squadra ostica come il Siviglia nel suo stadio servirà una vera e propria impresa: davanti al proprio pubblico gli uomini di Jose Luis Mendilibar non hanno mai perso durante la fase ad eliminazione diretta, rifilando otto gol complessivi a Psv Eindhoven, Fenerbahçe e Manchester United e, udite udite, senza subirne neanche uno.

La Juventus, inoltre, dovrà scendere in campo con un atteggiamento ben diverso, meno conservativo e attendista. La prestazione dell’andata è stata tutto sommato deludente, in particolar modo nel primo tempo, con gli andalusi che hanno tenuto in mano il pallino del gioco e sono rimasti per lungo tempo in controllo del match. Da quando in panchina il nuovo tecnico, che a marzo ha sostituito Sampaoli mentre la squadra era alle prese con una classifica da brividi, è un altro Siviglia. I biancorossi nell’ultimo fine settimana hanno vinto la seconda partita di fila in Liga, travolgendo 3-0 in trasferta il Real Valladolid e restando in corsa per il settimo posto, l’unico ancora raggiungibile. Va da sé però che il grande obiettivo adesso è l’Europa League. Competizione che il Siviglia ha vinto sei volte in passato e che rappresenta anche un lasciapassare per la Champions League, inarrivabile attraverso il campionato. È reduce da una vittoria anche la Juventus, che domenica si è imposta 2-0 sulla moribonda Cremonese grazie alle reti di Fagioli e Bremer.

Contro i grigiorossi Allegri ha perso di nuovo Pogba – il francese ha terminato la stagione – che sarà assente a Siviglia così come De Sciglio e Bonucci. Nell’attacco bianconero giocheranno Di Maria e Vlahovic, con il ballottaggio tra Fagioli e Miretti a centrocampo. Nel Siviglia sono assenti Suso, Nianzou, Marcao e Jordan, mentre è in dubbio Ocampos, uscito per un problema fisico all’andata. L’ex Milan dovrebbe stringere i denti.

Come vedere Siviglia-Juventus in diretta tv in chiaro e in streaming

Siviglia-Juventus è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Sanchez Pizjuan” di Siviglia, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky suoi canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252) e in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Siviglia-Juventus anche su DAZN. La nota piattaforma streaming dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Si profila un’altra partita a scacchi come all’andata, con il Siviglia che proverà a prendere l’iniziativa. Per i bookmaker i bianconeri partono leggermente sfavoriti ma nonostante brillino poco a livello di gioco hanno in rosa dei campioni in grado di decidere il match in ogni momento. Non è da escludere che si arrivi ai tempi supplementari, in una sfida che difficilmente regalerà spettacolo: le reti totali potrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Siviglia-Juventus

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitić; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostić; Di María; Vlahović.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1